Prédiction sensationnelle aux échecs mondiaux : Nakamura ne doute pas du sacre de Sindarov

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Prédiction sensationnelle aux échecs mondiaux : Nakamura ne doute pas du sacre de Sindarov

Le monde des échecs internationaux est à l'aube d'un affrontement historique. Pour le titre mondial, le champion en titre, l'Indien Gukesh Dommaraju et le grand maître ouzbek, vainqueur sensationnel du tournoi des candidats, Javohir Sindarov s'affronteront.

Avant cette confrontation cruciale, le célèbre grand maître et analyste américain Hikaru Nakamura a présenté son analyse au magazine Rook Review. Selon lui, notre compatriote possède un avantage clair dans le match à venir et son succès pourrait répéter l'une des démonstrations de force les plus éclatantes de l'histoire des échecs.

« Difficile d'imaginer Sindarov perdre » : Comparaison avec le duel Carlsen-Anand

Nakamura a comparé le scénario le plus probable à l'ascension de Magnus Carlsen sur le trône mondial :

  • Avantage convaincant : « Si je regarde la situation objectivement, j'ai du mal à imaginer Sindarov ne pas gagner. Bien sûr, en tant que spectateur, j'aimerais voir un duel serré et intense, mais en nous basant sur la réalité, le scénario le plus probable est une victoire très convaincante de Sindarov ;

  • Répétition de l'histoire de 2013 : Cela me rappelle le duel entre Magnus et Anand en 2013. À l'époque, Carlsen avait battu son adversaire dans les deuxième, sixième et dixième parties, devenant champion de manière très convaincante. Je pense que c'est le scénario le plus réaliste pour ce duel actuel », a déclaré Nakamura.

« Gukesh ne montre pas de progression fulgurante »

Le grand maître américain a également évalué de manière critique la forme actuelle du champion du monde en titre, Gukesh :

  • Possibilité d'un match serré : Selon Nakamura, Gukesh ne pourrait avoir un avantage psychologique que si le match était totalement équilibré ;

  • Stagnation du niveau de jeu : « Si le match était vraiment serré, Gukesh aurait une meilleure chance de l'emporter. Mais je ne crois pas que ce duel sera si équilibré. Au cours de l'année et demie écoulée, je n'ai vu aucun signe ou changement indiquant une progression fulgurante ou une montée en puissance inattendue dans le jeu de Gukesh », a-t-il souligné.

Rappelons que Javohir Sindarov a remporté le tournoi des candidats de manière absolue, obtenant officiellement le droit d'affronter le champion en titre Gukesh Dommaraju pour la couronne mondiale. Ce duel, attendu par tous les passionnés d'échecs, promet d'être l'affrontement le plus intense de la nouvelle ère.

Javohir SindarovGukesh DommarajuHikaru NakamuraChampionnat du monde d'échecsÉchecs
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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