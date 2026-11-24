Une nouvelle page de l'histoire des échecs ouzbeks : Javokhir Sindarov entame la lutte pour la couronne mondiale
Aujourd'hui, le 24 novembre, l'un des événements les plus importants de l'histoire des échecs ouzbeks commence. À Genève, Javokhir Sindarov entame son duel pour le titre mondial contre le champion en titre, l'Indien Gukesh Dommaraju. Notre compatriote jouera la première partie avec les pièces blanches, et les fans du monde entier espèrent une victoire historique.
Le match pour le championnat du monde entre les deux grands maîtres se déroulera du 24 novembre au 12 décembre. Il est prévu de disputer 14 parties classiques. Si le score est à égalité après les parties principales, le vainqueur sera déterminé lors d'un tie-break le 12 décembre.
Sindarov jouera avec les blancs contre le champion du monde
La première partie du match pour le titre mondial débute aujourd'hui à 19h00, heure de Tachkent. Selon le tirage au sort, Javokhir Sindarov dirigera les pièces blanches lors de la première rencontre.
Conformément au règlement, notre compatriote jouera avec les blancs lors des parties impaires et avec les noirs lors des parties paires. Il est donc crucial pour Sindarov de prendre l'initiative dès la première partie et de bien commencer la compétition.
Un duel de 14 parties pour la couronne mondiale
La compétition se compose de 14 parties d'échecs classiques. Chaque victoire rapporte un point, et chaque nulle un demi-point. Le premier joueur à atteindre 7,5 points deviendra champion du monde.
Si le score est de 7-7 après les 14 parties, un tie-break sera organisé le 12 décembre. Le vainqueur sera alors déterminé par des parties d'échecs rapides et, si nécessaire, par des parties de blitz.
Ainsi, le duel de Genève ne sera pas une compétition de quelques jours, mais une épreuve majeure où chaque décision, chaque coup et chaque erreur peuvent s'avérer décisifs.
Une opportunité historique pour les échecs ouzbeks
La participation de Javokhir Sindarov au match pour le titre mondial est un événement majeur pour les échecs de notre pays. Face à lui se trouve le champion du monde en titre, Gukesh Dommaraju. Le joueur indien a remporté la couronne mondiale en 2024 en battant Ding Liren.
Sindarov a désormais l'occasion d'écrire une nouvelle page de l'histoire des échecs ouzbeks. Ce duel n'est pas seulement une confrontation personnelle entre deux grands maîtres, mais aussi un défi passionnant pour tous les fans d'échecs du pays.
Le plus important est que notre compatriote commence le match aujourd'hui avec les blancs. Dans la lutte pour la couronne mondiale, chaque partie compte. Tous les regards sont désormais tournés vers Genève : jusqu'où Javokhir Sindarov pourra-t-il se rapprocher de son objectif historique ?
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