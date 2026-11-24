Aujourd'hui, le 24 novembre, l'un des événements les plus importants de l'histoire des échecs ouzbeks commence. À Genève, Javokhir Sindarov entame son duel pour le titre mondial contre le champion en titre, l'Indien Gukesh Dommaraju. Notre compatriote jouera la première partie avec les pièces blanches, et les fans du monde entier espèrent une victoire historique. Le match pour le championnat du monde entre les deux grands maîtres se déroulera du 24 novembre au 12 décembre. Il est prévu de disputer 14 parties classiques. Si le score est à égalité après les parties principales, le vainqueur sera déterminé lors d'un tie-break le 12 décembre. Sindarov jouera avec les blancs contre le champion du monde La première partie du match pour le titre mondial débute aujourd'hui à 19h00, heure de Tachkent. Selon le tirage au sort, Javokhir Sindarov dirigera les pièces blanches lors de la première rencontre.

Conformément au règlement, notre compatriote jouera avec les blancs lors des parties impaires et avec les noirs lors des parties paires. Il est donc crucial pour Sindarov de prendre l'initiative dès la première partie et de bien commencer la compétition. Un duel de 14 parties pour la couronne mondiale La compétition se compose de 14 parties d'échecs classiques. Chaque victoire rapporte un point, et chaque nulle un demi-point. Le premier joueur à atteindre 7,5 points deviendra champion du monde. Si le score est de 7-7 après les 14 parties, un tie-break sera organisé le 12 décembre. Le vainqueur sera alors déterminé par des parties d'échecs rapides et, si nécessaire, par des parties de blitz. Ainsi, le duel de Genève ne sera pas une compétition de quelques jours, mais une épreuve majeure où chaque décision, chaque coup et chaque erreur peuvent s'avérer décisifs.