Bibisara Asaubayeva s'est rendue à Genève pour soutenir Javokhir Sindarov (photo)
La célèbre joueuse d'échecs kazakhe Bibisara Asaubayeva s'est rendue à Genève, en Suisse, pour soutenir le grand maître ouzbek Javokhir Sindarov, qui concourt pour le titre de champion du monde d'échecs.
Asaubayeva a partagé avec ses abonnés les photos prises lors de son voyage. Elle a indiqué que ses premiers jours à Genève ont été productifs, précisant qu'elle s'est rendue dans la salle de compétition et a assisté à la conférence de presse ainsi qu'à la cérémonie d'ouverture.
La joueuse d'échecs a également plaisanté sur les compétences de photographe de son compagnon Muhiddin. Selon elle, il n'est pas facile de lui apprendre à prendre de bonnes photos, et sa carrière de photographe n'est pas encore très fructueuse.
Javokhir Sindarov Combien de prix a-t-il remportés en 2026 ?
Selon les données de la World Chess au 19 novembre, Javokhir Sindarov a remporté un total de 589 061 dollars de prix en tournois en 2026. Avec ce résultat, il occupe la troisième place mondiale en termes de gains en tournois parmi les joueurs d'échecs.
Dans le classement, l'Indien Rameshbabu Praggnanandhaa occupe la première place avec 666 229 dollars, suivi par l'Américain Fabiano Caruana avec 664 326 dollars.
Le match pour le titre mondial a commencé
Le 24 novembre, Javokhir Sindarov a entamé à Genève le match pour le titre mondial contre le champion du monde en titre, l'Indien Gukesh Dommaraju.
La rencontre, prévue jusqu'au 12 décembre, se compose de 14 parties classiques. Le premier joueur à atteindre 7,5 points remportera le titre de champion du monde. Si aucun vainqueur n'est désigné lors du match principal, un tie-break sera organisé.
Rappelons que la dotation totale du match pour le championnat du monde est de 2,5 millions de dollars.
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