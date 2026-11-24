La célèbre joueuse d'échecs kazakhe Bibisara Asaubayeva s'est rendue à Genève, en Suisse, pour soutenir le grand maître ouzbek Javokhir Sindarov, qui concourt pour le titre de champion du monde d'échecs.

Asaubayeva a partagé avec ses abonnés les photos prises lors de son voyage. Elle a indiqué que ses premiers jours à Genève ont été productifs, précisant qu'elle s'est rendue dans la salle de compétition et a assisté à la conférence de presse ainsi qu'à la cérémonie d'ouverture.

La joueuse d'échecs a également plaisanté sur les compétences de photographe de son compagnon Muhiddin. Selon elle, il n'est pas facile de lui apprendre à prendre de bonnes photos, et sa carrière de photographe n'est pas encore très fructueuse.

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