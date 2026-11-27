Javohir Sindarov et Gukesh Dommaraju font match nul lors de la troisième partie
La troisième partie du duel intense pour le titre mondial d'échecs à Genève, en Suisse, a également été marquée par une lutte acharnée et équilibrée. 26 novembre lors de la rencontre qui a eu lieu, le grand maître ouzbek Javohir Sindarov face au champion du monde en titre, l'indien Gukesh Dommaraju a enregistré son troisième match nul consécutif.
Détails de la troisième partie : Égalité au 60e coup
Avantage des blancs et défense : Sindarov, jouant avec les pièces blanches, a tenté de prendre l'initiative tout au long de la partie, mais le champion en titre s'est défendu avec solidité.
Fin de la partie : Au 60e coup, les deux parties ont signé le nul en raison d'une triple répétition de la position sur l'échiquier. Ainsi, après trois parties, le score global est de 1,5:1,5 au tableau (bien que le texte mentionne techniquement « après deux parties », le score global après 3 nuls est de 1,5:1,5).
Prochaine partie et règlement du tournoi
La quatrième partie du match pour le titre débutera le 28 novembre à 19:00 heure de Tachkent.
Indicateurs
Détails et conditions
Score global actuel
Javohir Sindarov 1,5 : 1,5 Gukesh Dommaraju (3 nuls)
Heure de la 4e partie
28 novembre, à 19:00 (heure de Tachkent)
Format du match
Sous contrôle de temps classique jusqu'à 14 parties
Condition de victoire
7,5 points à accumuler (si le score est de 7:7, le vainqueur sera déterminé par un tie-break)
Dotation totale
2,5 millions de dollars
Répartition des prix
Pour chaque victoire en classique 200 000 dollars, le reste de la somme est réparti équitablement
Selon vous, quel grand maître remportera la première victoire dans ce duel pour la couronne mondiale entre Javohir Sindarov et Gukesh Dommaraju ?
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