La troisième partie du duel intense pour le titre mondial d'échecs à Genève, en Suisse, a également été marquée par une lutte acharnée et équilibrée. 26 novembre lors de la rencontre qui a eu lieu, le grand maître ouzbek Javohir Sindarov face au champion du monde en titre, l'indien Gukesh Dommaraju a enregistré son troisième match nul consécutif.

Détails de la troisième partie : Égalité au 60e coup

Avantage des blancs et défense : Sindarov, jouant avec les pièces blanches, a tenté de prendre l'initiative tout au long de la partie, mais le champion en titre s'est défendu avec solidité.

Fin de la partie : Au 60e coup, les deux parties ont signé le nul en raison d'une triple répétition de la position sur l'échiquier. Ainsi, après trois parties, le score global est de 1,5:1,5 au tableau (bien que le texte mentionne techniquement « après deux parties », le score global après 3 nuls est de 1,5:1,5).

Prochaine partie et règlement du tournoi