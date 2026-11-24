L'Ouzbek Javohir Sindarov a passé son premier test lors du match historique pour le titre de champion du monde d'échecs. Dans la première partie contre le champion du monde en titre indien, Gukesh Dommaraju, les deux joueurs ont fait match nul. La rencontre à Genève a duré près de quatre heures. La première partie a duré près de quatre heures La première partie du match pour le titre mondial, qui a débuté à Genève, en Suisse, a commencé à 19h00, heure de Tachkent. Sindarov et Gukesh se sont battus pour la victoire pendant environ trois heures et 42 minutes. Cependant, aucun des deux joueurs n'a pu convertir son avantage en un résultat décisif. Finalement, les adversaires ont conclu sur un match nul et ont partagé les premiers points du match pour le titre mondial.

Ce résultat ne donne aucun avantage sérieux à l'une ou l'autre partie. Il reste encore de nombreuses parties complexes à jouer et le sort du titre dépendra de la régularité tout au long de la compétition. Gukesh défend son titre de champion L'Indien Gukesh Dommaraju aborde cette rencontre en tant que champion du monde en titre. Il a remporté le titre le plus prestigieux du monde des échecs en battant le Chinois Ding Liren lors du match pour le championnat du monde organisé à Singapour en décembre 2024. À l'époque, Gukesh avait remporté la 14e et décisive partie du match composé de 14 manches. Il était devenu champion du monde en battant Ding Liren sur le score de 7,5 à 6,5. Désormais, le joueur indien défend son titre pour la première fois. Son adversaire est l'un des représentants talentueux de l'école d'échecs ouzbèke, Javohir Sindarov.