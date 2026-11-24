Javohir Sindarov réussit son premier test face au champion du monde
L'Ouzbek Javohir Sindarov a passé son premier test lors du match historique pour le titre de champion du monde d'échecs. Dans la première partie contre le champion du monde en titre indien, Gukesh Dommaraju, les deux joueurs ont fait match nul. La rencontre à Genève a duré près de quatre heures.
La première partie a duré près de quatre heures
La première partie du match pour le titre mondial, qui a débuté à Genève, en Suisse, a commencé à 19h00, heure de Tachkent. Sindarov et Gukesh se sont battus pour la victoire pendant environ trois heures et 42 minutes.
Cependant, aucun des deux joueurs n'a pu convertir son avantage en un résultat décisif. Finalement, les adversaires ont conclu sur un match nul et ont partagé les premiers points du match pour le titre mondial.
Ce résultat ne donne aucun avantage sérieux à l'une ou l'autre partie. Il reste encore de nombreuses parties complexes à jouer et le sort du titre dépendra de la régularité tout au long de la compétition.
Gukesh défend son titre de champion
L'Indien Gukesh Dommaraju aborde cette rencontre en tant que champion du monde en titre. Il a remporté le titre le plus prestigieux du monde des échecs en battant le Chinois Ding Liren lors du match pour le championnat du monde organisé à Singapour en décembre 2024.
À l'époque, Gukesh avait remporté la 14e et décisive partie du match composé de 14 manches. Il était devenu champion du monde en battant Ding Liren sur le score de 7,5 à 6,5.
Désormais, le joueur indien défend son titre pour la première fois. Son adversaire est l'un des représentants talentueux de l'école d'échecs ouzbèke, Javohir Sindarov.
Un match pour le titre à 2,5 millions de dollars
La dotation du match pour le titre mondial à Genève s'élève à 2,5 millions de dollars. La lutte pour le titre se compose de 14 parties.
Le match nul de la première partie permet aux deux joueurs de repartir sur un pied d'égalité. Désormais, l'attention se porte sur les prochaines parties : la capacité de Sindarov à exploiter chaque opportunité et les décisions du champion en titre sous pression pourraient s'avérer décisives.
Pour les fans d'échecs ouzbeks, ce match n'est pas seulement un événement sportif majeur, mais aussi l'un des tests les plus importants de l'histoire des échecs du pays. La lutte pour le titre mondial ne fait que commencer.
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