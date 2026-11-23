Le 24 novembre marque le début de l'un des événements les plus importants du monde des échecs : le match décisif pour le titre de champion du monde !

Le grand maître ouzbek Javohir Sindarov affrontera le champion du monde en titre, l'Indien Gukesh Dommaraju, sur l'échiquier.

Lors de la première partie, Javohir Sindarov jouera avec les pièces blanches. Cela signifie que notre compatriote donnera le coup d'envoi de ce duel.