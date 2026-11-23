Premier pas vers la couronne mondiale ! Javohir Sindarov affronte Gukesh avec les pièces blanches
Le 24 novembre marque le début de l'un des événements les plus importants du monde des échecs : le match décisif pour le titre de champion du monde !
Le grand maître ouzbek Javohir Sindarov affrontera le champion du monde en titre, l'Indien Gukesh Dommaraju, sur l'échiquier.
Lors de la première partie, Javohir Sindarov jouera avec les pièces blanches. Cela signifie que notre compatriote donnera le coup d'envoi de ce duel.
Cette rencontre historique possède une particularité : les deux joueurs ont 20 ans. Ce match est donc attendu comme l'un des plus jeunes duels de l'histoire du championnat du monde.
Pour la première fois en 140 ans d'histoire du championnat du monde, un joueur d'échecs ouzbek pourrait décrocher la couronne mondiale !
Selon vous, qui l'emportera : Javohir Sindarov ou Gukesh ?
Laissez vos pronostics dans les commentaires et souhaitez bonne chance à notre compatriote !
Plus que quelques heures avant la lutte pour la couronne mondiale !
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