« J'ai réussi à mettre un peu de pression et j'ai essayé d'exploiter mon avantage, mais Gukesh s'est très bien défendu. Compte tenu de la situation, j'ai tenté de maintenir la pression, mais finalement, il a trouvé les meilleurs coups », a déclaré Sindarov.

Le grand maître ouzbek Javohir Sindarov a souligné la solidité défensive de son adversaire lors de la première partie du match pour le championnat du monde d'échecs contre le champion en titre Gukesh Dommaraju. Il a expliqué avoir tenté de mettre la pression et de capitaliser sur son avantage, mais que Gukesh a trouvé les solutions pour sortir d'une position complexe. Les joueurs ont évoqué ce point lors de la conférence de presse après la première partie.

Ce duel entre les deux joueurs est considéré comme l'affrontement entre les plus jeunes participants de l'histoire du championnat du monde. Les deux joueurs ont 20 ans et l'attention portée à la compétition est immense. Cependant, Sindarov a souligné qu'il essaie de faire en sorte que cela n'affecte pas son approche du jeu.

« Je sais que tout le monde des échecs observe ce match. Habituellement, cela crée une pression énorme, mais j'essaie de ne pas y penser. J'essaie juste de m'habituer à l'atmosphère de la salle de jeu. Le plus important est de jouer de bonnes échecs », a déclaré Javohir.

Le match pour le championnat du monde se déroule à Genève, en Suisse. La première partie s'est soldée par un match nul et le score est actuellement de 0,5:0,5. Aujourd'hui, le 25 novembre, la deuxième partie aura lieu à 19h00, heure de Tachkent. Gukesh jouera avec les pièces blanches.