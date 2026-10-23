Neftchi fait un grand pas vers le titre en battant Pakhtakor à l'extérieur

Le choc central de la 25e journée de la Super League d'Ouzbékistan — le « El Clásico » historique du football ouzbek — a été intense, disputé et riche en buts. Lors de ce match phare dans la capitale, le leader du classement, l'équipe de Neftchi de Ferghana, est revenue du terrain du club de Pakhtakor de Tachkent avec une victoire renversante de 3:1.

L'intensité du match, les penaltys et l'expulsion en fin de rencontre ont donné à ce derby une tournure dramatique.

Un but rapide, mais la réponse des visiteurs en seconde période

Bien que le match ait commencé par une domination des hôtes, la seconde période a été marquée par la supériorité totale des joueurs de Ferghana :

L'ouverture du score de Pakhtakor : À la 23e minute, Dostonbek Hamdamov a transformé un penalty pour donner l'avantage aux « Lions » (1:0) ;

L'égalisation de Perica : À la 55e minute, l'attaquant croate expérimenté de Neftchi, Stipe Perica, a rétabli l'équilibre (1:1) ;

Le renversement de situation par Kouao : Onze minutes plus tard, à la 66e minute, Koffi Kouao a marqué le deuxième but des visiteurs, permettant à son équipe de prendre l'avantage (1:2) ;

Le point final d'Iskanderov et le carton rouge : À la 89e minute, Jamshid Iskanderov a transformé un penalty pour sceller le score final (1:3). Sur cette même action, le défenseur local Dilshod Abdullayev a été expulsé.

Classement : Les protégés d'Islombek Ismoilov en tête

Après cette victoire, l'avance du leader en haut du classement de la Super League s'est encore accrue :

Neftchi consolide sa première place : En remportant ces 3 points cruciaux, les joueurs de Ferghana portent leur total à 58 points et creusent l'écart en tête du classement ;

Pakhtakor reste deuxième : Les joueurs de la capitale restent à la 2e place avec 53 points, et la lutte pour le titre devrait se poursuivre jusqu'aux dernières journées.

Feuille de match :

Super League. 25e journée

Pakhtakor — Neftchi 1:3