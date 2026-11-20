L'un des chocs les plus attendus de la 28e journée de Superliga s'est déroulé à Namangan. Navbahor a accueilli le club de Neftchi Fergana sur son terrain et s'est imposé 3-2. Dans une rencontre marquée par cinq buts et un carton rouge, le scénario a basculé à plusieurs reprises, permettant aux hôtes de décrocher trois points cruciaux.

Ayant entamé le match avec beaucoup d'intensité, Neftchi a pris l'avantage à la 26e minute grâce à un but d'Alisher Odilov. Bien que ce but ait permis aux joueurs de Fergana de prendre le contrôle du jeu, l'équipe a subi un coup dur peu de temps après.

Après l'expulsion de Vladimir Yovovich, Neftchi a dû évoluer en infériorité numérique. Profitant de cette situation, Navbahor a accentué la pression et a égalisé à la 42e minute grâce à une superbe frappe de Jasurbek Jaloliddinov, l'un des plus beaux buts de la rencontre.

En seconde période, les joueurs de Namangan ont pris l'initiative et ont trouvé le chemin des filets à deux reprises en peu de temps. À la 53e minute, Joel Kojo a donné l'avantage à Navbahor, et deux minutes plus tard, Diyor Kholmatov a porté le score à 3-1.

Cependant, Neftchi n'a pas abdiqué. À la 77e minute, Koffi Kouao a inscrit le deuxième but des visiteurs, relançant le suspense. Malgré les efforts des visiteurs pour égaliser en fin de match, Navbahor a su conserver son avantage.

Le club de Namangan s'impose 3-2 et ravit ses supporters lors de ce match phare de la 28e journée de Superliga.

Superliga. 28e journée

Navbahor – Neftchi 3-2

26e minute — Alisher Odilov (0-1)

42e minute — Jasurbek Jaloliddinov (1-1)

53e minute — Joel Kojo (2-1)

55e minute — Diyor Kholmatov (3-1)

77e minute — Koffi Kouao (3-2)

Navbahor : Utkir Yusupov, Islom Mamatkazin, Shohruh Abdurahmonov, Ruslan Jiyanov, Diyor Kholmatov, Benjamin Teydi, Muhammadali Giyosov, Umar Adhamzoda, Jasur Jaloliddinov, Giorgi Jgerenaya, Muhammadqodir Hamraliyev.

Neftchi : Botirali Ergashev, Bojan Ciger, Ikromjon Aliboyev, Abror Ismoilov, Vladimir Jovovic, Jamshid Iskanderov, Anvar Gofurov, Alisher Odilov, Zoran Marusic, Farruh Sayfiyev, Koffi Kouao.