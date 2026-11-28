De la Superligue d'Ouzbékistan comptant pour la 29e journée «Neftchi» — «Dinamo» (2:2) après la rencontre, l'entraîneur principal de l'équipe de Samarcande Vadim Abramov a répondu aux questions des journalistes. Le spécialiste expérimenté, tout en félicitant le club de Ferghana pour son titre, a exprimé son opinion franche sur la perte d'une avance de 2-0, le niveau de l'arbitrage et l'ambiance footballistique à Samarcande.

«Un score de 2-0 ne suffisait pas, il fallait mener 3-0 ou 4-0»

Vadim Abramov a d'abord souligné que le match s'était déroulé devant des supporters enthousiastes, et a déclaré ce qui suit concernant la victoire manquée :

«Aujourd'hui, beaucoup de supporters sont venus au stade et, par conséquent, nous avons assisté à un match très intéressant et passionnant. Je pense que les supporters ont également apprécié la rencontre. Félicitations à «Neftchi» pour sa victoire dans le championnat. Est-ce douloureux de perdre la victoire alors qu'on menait 2-0 ? Non, le match d'aujourd'hui montre qu'on ne peut pas gagner avec un 2-0. Pour cela, il faut mener 3-0 ou 4-0. Un score de 2-0 ne suffisait pas».

Mécontentement vis-à-vis de l'arbitrage et excuses demandées aux joueurs

Notant que la saison a été assez difficile, l'entraîneur a fait savoir qu'après le match, dans le vestiaire, il s'était excusé auprès de ses joueurs pour l'arbitrage et les conditions créées :

«Je les ai remerciés pour le match d'aujourd'hui et je me suis excusé. Parce que nous ne sommes pas en mesure de garantir un arbitrage digne de nos joueurs. J'avais dit la même chose après le match contre «Bunyodkor». J'ai honte devant les joueurs pour un tel arbitrage. Ils donnent certainement tout ce qu'ils ont sur le terrain, ils font tout ce qu'ils peuvent. Et nous, nous ne sommes pas capables de créer des conditions dignes de leur travail».

Vadim Abramov a également comparé l'atmosphère festive de Ferghana avec la situation à Samarcande, exprimant ses regrets : «En voyant une telle fête du football aujourd'hui, on a de la peine pour Samarcande. Malheureusement, il y a une telle ambiance festive à Ferghana, mais il n'y a pas de fête du football à Samarcande. Alors qu'il était possible d'organiser une fête similaire là-bas aussi».

Points principaux de la déclaration de Vadim Abramov

Sujet Position de l'entraîneur Rencontre et résultat A félicité «Neftchi» pour le titre ; a noté avec ironie que le score de 2-0 ne suffisait pas pour gagner Attitude envers l'arbitrage A déclaré avoir honte devant ses joueurs pour un tel arbitrage et s'est excusé auprès d'eux (a également rappelé le match précédent contre «Bunyodkor») Impressions de la saison A souligné que la saison a été très difficile et que l'équipe a fait tout son possible Comparaison entre Samarcande et Ferghana A exprimé ses regrets quant à l'absence à Samarcande de l'ambiance de fête du football présente à Ferghana

Selon vous, dans quelle mesure les critiques de Vadim Abramov sur les penaltys et l'arbitrage lors du match «Neftchi» — «Dinamo» (2:2) sont-elles fondées ?

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