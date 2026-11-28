Dans le cadre de la 29e journée de la Superliga d'Ouzbékistan, le club de «Neftchi» de Ferghana a accueilli le «Dinamo» de Samarcande sur son terrain. Ce match, riche en buts et en suspense jusqu'aux dernières secondes, s'est soldé par un match nul spectaculaire de 2:2. Le doublé de Doumbouya et l'héroïsme d'Iskanderov à la 90+7e minute

La première mi-temps a été dominée par les visiteurs. L'attaquant de Samarcande,

Amadou Doumbouya, a inscrit un doublé en deux minutes juste avant la pause, donnant deux buts d'avance au «Dinamo» — il a ouvert le score à la 42e minute, puis a marqué une seconde fois à la 44e minute. En seconde période, les locaux ont intensifié la pression et