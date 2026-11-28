Neftchi est sacré champion de la Superliga avant la fin de saison grâce à un penalty à la 90+7e minute
Dans le cadre de la 29e journée de la Superliga d'Ouzbékistan, le club de «Neftchi» de Ferghana a accueilli le «Dinamo» de Samarcande sur son terrain. Ce match, riche en buts et en suspense jusqu'aux dernières secondes, s'est soldé par un match nul spectaculaire de 2:2. Le doublé de Doumbouya et l'héroïsme d'Iskanderov à la 90+7e minute
La première mi-temps a été dominée par les visiteurs. L'attaquant de Samarcande,
Amadou Doumbouya, a inscrit un doublé en deux minutes juste avant la pause, donnant deux buts d'avance au «Dinamo» — il a ouvert le score à la 42e minute, puis a marqué une seconde fois à la 44e minute. En seconde période, les locaux ont intensifié la pression et
Jamshid Iskanderov a transformé deux penaltys, sauvant son équipe de la défaite. Iskanderov a d'abord réduit le score à la 57e minute, puis, lors du temps additionnel à la 90+7e minute, il a de nouveau marqué sur penalty, offrant le but du nul synonyme de titre pour «Neftchi». Avec ce point, «Neftchi» porte son total à
65 points, se détachant de ses poursuivants et, à une journée de la fin, est devenu champion d'Ouzbékistan avant l'heure. Le «Dinamo» remonte à la 8e place du classement avec 39 points. Feuille de match et statistiques clés
Statistiques
Informations officielles
Compétition et journée
Superliga d'Ouzbékistan,
29e journée Match et résultat
«Neftchi» — «Dinamo» 2:2
Buts
Amadou Doumbouya
(42', 44') — Jamshid Iskanderov (57' sp, 90+7' sp) Avertissement
Jumaboyev (23')
Classement
«Neftchi»
— 65 points ( 1ère place, champion avant la fin);«Dinamo» — 39 points ( 8e place)Composition de «Neftchi»
Ergashev, Aliboyev, Ismoilov, Iskanderov, Abdug‘aniyev, G‘ofurov
(Ubaydullayev, 36) , Odilov(Jumayev, 84) , Sarsenbayev(G‘iyosov, 46) , Sayfiyev, Kuao, Ratino(Yo‘ldoshev, 70) Composition de «Dinamo»
Nemanov, Radayev, Shtefan, Amonov
(Yo‘ldoshov, 60) , Hojimirzayev, Doumbouya(Qodirqulov, 80) , Jumaboyev, Xudayberdiyev(Haydarov, 80) , Haydarevich, Abdurahmonov(Oblaqulov, 85) , SeytvaliyevNous félicitons le club de «Neftchi» de Ferghana et tous ses supporters pour ce titre de champion décroché avant la fin de la saison ! Selon vous, quel joueur a le plus contribué au titre de «Neftchi» cette saison ?
Laissez vos avis en commentaires et partagez cette nouvelle joyeuse et historique avec les fans de la Superliga d'Ouzbékistan et du football de Ferghana !
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