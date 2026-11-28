Dans le cadre de la 29e journée de la Super League d'Ouzbékistan, les équipes de Neftchi et de Dinamo se sont affrontées à Fergana. Le match, disputé au stade Istiqlol, s'est soldé par un score de 2:2. Les joueurs de Fergana ont transformé un penalty dans les dernières secondes pour arracher le nul et s'assurer le titre de champion.

Le score a été ouvert à la 42e minute par le joueur de Dinamo, Amadu Doumbia, suite à une passe décisive d'Anvarjon Hojimirzayev. Deux minutes plus tard, Doumbia a doublé la mise, creusant l'écart pour les visiteurs de Samarcande.

Neftchi a réagi en seconde période. À la 57e minute, Jamshid Iskanderov a transformé un penalty pour réduire le score. Après la fin du temps réglementaire, à la 90+7e minute, l'arbitre a accordé un nouveau penalty. Iskanderov a transformé sa deuxième tentative pour égaliser. Ainsi, Neftchi a sécurisé son titre dans les derniers instants.

Détails du match

Super League, 29e journée. 28 novembre 2026. Fergana, stade Istiqlol. Coup d'envoi à 16h15.

Buts : Amadu Doumbia, 42, 44 ; Jamshid Iskanderov, 57 (sp), 90+7 (sp).

Composition de départ de Neftchi : Botirali Ergashev, Ikromjon Aliboyev, Abrorbek Ismoilov, Jamshid Iskanderov, Nurmuhammad Abdug‘aniyev, Anvarjon G‘ofurov, Alisher Odilov, Nurbek Sarsenbayev, Farruh Sayfiyev, Koffi Kouao, Ratino.

Remplaçants entrés en jeu : Muxsinjon Ubaydullayev (36e), Xurshid G‘iyosov (46e), Asilbek Jo‘mayev (84e), Ibrohimhalil Yo‘ldoshev (70e).

Composition de départ de Dinamo : Edem Nemanov, Artyom Radayev, Mixail Shtefan, Azizbek Amonov, Anvarjon Hojimirzayev, Amadu Doumbia, Jaloliddin Jumaboyev, Akbar Xudoyberdiyev, Xaris Haydarevich, Firdavs Abdurahmonov, Edem Seytvaliyev.

Remplaçants entrés en jeu : Rasul Yo‘ldoshov (60e), Sanjar Qodirqulov (80e), Abdug‘afur Haydarov (80e), Behruzbek Oblaqulov (85e).

L'arbitre principal du match était Shavkat Nasibullayev. Il était assisté par Ruslan Serazitdinov et Abdurahmon Shukurlayev, tandis que Ma’rurjon Ilhomov occupait le poste de quatrième arbitre. L'arbitre VAR était Akobirxo‘ja Shukurlayev, assisté de Kristina Sereda. Le superviseur était Bobur Haydarov et le commissaire Shohruh Said.

Avertissement : Jaloliddin Jumaboyev, 23e minute.