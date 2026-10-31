Le but unique de Norchayev offre une victoire cruciale au Navbahor dans le derby de la vallée de Ferghana

·23·Sport
Le but unique de Norchayev offre une victoire cruciale au Navbahor dans le derby de la vallée de Ferghana

Dans le cadre de la Superligue d'Ouzbékistan, l'un des chocs les plus attendus par des millions de fans a eu lieu : le derby de la vallée de Ferghana entre le Navbahor et l'Andijon. Ce match intense et disputé à Namangan s'est soldé par une victoire convaincante des hôtes sur le score de 1-0.

Le seul et unique but décisif de la rencontre a été inscrit à la 58e minute par l'attaquant Husayn Norchayev .

Chronique du match : Une bataille intense à Namangan

Dès les premières minutes, le match a été marqué par une activité intense des deux équipes :

  • Première mi-temps : Les deux équipes ont cherché à prendre l'initiative, mais grâce aux interventions solides des défenseurs et des gardiens, les filets sont restés inviolés durant les 45 premières minutes ;

  • Le but décisif (58e minute) : En augmentant la pression en seconde période, les hôtes ont atteint leur objectif à la 58e minute : Husayn Norchayev a réagi rapidement dans la surface adverse pour envoyer le ballon au fond des filets (1-0) ;

  • La pression d'Andijon : Dans les minutes restantes, les visiteurs ont poussé pour égaliser, mais la défense du Navbahor, dirigée par O‘tkir Yusupov, n'a laissé aucune chance à l'adversaire.

Situation au classement

Ces trois points sont cruciaux pour la course aux médailles des joueurs de Namangan :

  • Navbahor à la 3e place : Après cette victoire, les « Faucons » portent leur total à 52 points et consolident leur 3e place au classement ;

  • Andijon recule : Andijon, battu, chute à la 10e place du classement avec 31 points.

Protocole et compositions

  • Superligue

  • Navbahor — Andijon 1:0

  • But : Husayn Norchayev (58).

Compositions de départ :

  • Navbahor : 1. O‘tkir Yusupov, 21. Asadbek Rahimjonov (5. Dilshodjon Komilov, 84), 4. Islombek Mamatkazin, 55. Muhammadqodir Hamraliyev, 22. Umar Adhamzoda (2. Saidazamat Mirsaidov, 84), 34. Giorgi Jgerenaya, 30. Jasurbek Jaloliddinov, 8. Diyor Xolmatov, 23. Vanya Ilich (17. Muhammadali G‘iyosov, 60), 7. Ruslanbek Jiyanov (77. Muhammadali Usmonov, 76), 11. Husayn Norchayev (28. Joel Kojo, 84).

  • Andijon : 19. Artyom Potapov, 15. Nemanya Chalasan, 2. Odilbek Abdumajidov, 33. Doniyor Abdumannopov (99. Rustam Turdimurodov, 46), 11. Humoyunmirzo Iminov (6. Aleksandre Andronikashvili, 68), 17. Azizbek Turg‘unboyev, 18. Damir Temirov (8. Shohmalik Komilov, 85), 26. Muhammadkarim Toirov (70. Hamidullo Karimov, 77), 7. Po‘latxo‘ja Xoldorxonov (28. Bekzod Sulaymonov, 65), 22. Usmonali Ismonaliyev, 27. Martin Boake.

Superligue OuzbékistanNavbahorAndijonHusayn NorchayevFootball
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Navbahor s'impose à Urgench et consolide sa troisième placeNavbahor s'impose à Urgench et consolide sa troisième place26 octobre 21:13Husayn Norchayev parle de son but contre l'Iran et de la nouvelle tactiqueHusayn Norchayev parle de son but contre l'Iran et de la nouvelle tactique26 septembre 22:58Choc au sommet à la «Bobur Arena» : la 22e journée de la Super League d'Ouzbékistan débuteChoc au sommet à la «Bobur Arena» : la 22e journée de la Super League d'Ouzbékistan débute17 septembre 13:17Spectacle de 7 buts à Namangan : «Navbahor» arrache la victoire à la 89e minute...Spectacle de 7 buts à Namangan : «Navbahor» arrache la victoire à la 89e minute...14 août 21:24« Navbahor » poursuit sa série de victoires sous Temur Kapadze« Navbahor » poursuit sa série de victoires sous Temur Kapadze7 août 21:01Les meilleurs de la 15e journée : Navbahor et Nasaf envoient le plus de joueursLes meilleurs de la 15e journée : Navbahor et Nasaf envoient le plus de joueurs5 août 14:22
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Révolte inattendue à City : Rico Lewis veut quitter le club à cause de Husanov
Révolte inattendue à City : Rico Lewis veut quitter le club à cause de Husanov
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
Défaite surprise : Diyora Keldiyorova quitte le tournoi du Grand Chelem
Défaite surprise : Diyora Keldiyorova quitte le tournoi du Grand Chelem
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis