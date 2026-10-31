Le but unique de Norchayev offre une victoire cruciale au Navbahor dans le derby de la vallée de Ferghana

Dans le cadre de la Superligue d'Ouzbékistan, l'un des chocs les plus attendus par des millions de fans a eu lieu : le derby de la vallée de Ferghana entre le Navbahor et l'Andijon. Ce match intense et disputé à Namangan s'est soldé par une victoire convaincante des hôtes sur le score de 1-0.

Le seul et unique but décisif de la rencontre a été inscrit à la 58e minute par l'attaquant Husayn Norchayev .

Chronique du match : Une bataille intense à Namangan

Dès les premières minutes, le match a été marqué par une activité intense des deux équipes :

Première mi-temps : Les deux équipes ont cherché à prendre l'initiative, mais grâce aux interventions solides des défenseurs et des gardiens, les filets sont restés inviolés durant les 45 premières minutes ;

Le but décisif (58e minute) : En augmentant la pression en seconde période, les hôtes ont atteint leur objectif à la 58e minute : Husayn Norchayev a réagi rapidement dans la surface adverse pour envoyer le ballon au fond des filets (1-0) ;

La pression d'Andijon : Dans les minutes restantes, les visiteurs ont poussé pour égaliser, mais la défense du Navbahor, dirigée par O‘tkir Yusupov, n'a laissé aucune chance à l'adversaire.

Situation au classement

Ces trois points sont cruciaux pour la course aux médailles des joueurs de Namangan :

Navbahor à la 3e place : Après cette victoire, les « Faucons » portent leur total à 52 points et consolident leur 3e place au classement ;

Andijon recule : Andijon, battu, chute à la 10e place du classement avec 31 points.

Protocole et compositions

Superligue

Navbahor — Andijon 1:0

But : Husayn Norchayev (58).

Compositions de départ :