La 5e journée de la Ligue des nations de l'UEFA est entrée dans une phase décisive. Dans l'un des chocs les plus attendus par les supporters, l'Angleterre a accueilli la Croatie sur sa pelouse. Dans un match intense et disputé, les hôtes ont battu leur adversaire sur le score de 2:1. Le but de Rogers et le penalty décisif de Kane

Ayant entamé la rencontre avec détermination, les Anglais ont concrétisé leur domination au milieu de la première période. À la 24e minute, le milieu offensif

Morgan Rogers a ouvert le score (1:0). Au début de la seconde période, les Croates ont haussé leur niveau de jeu et ont égalisé à la 59e minute grâce à une frappe précise de Sučić (1:1). Cependant, peu après, à la 64e minute, le capitaine

Harry Kane a transformé un penalty pour redonner l'avantage à l'Angleterre et sceller le sort du match (2:1). Statistiques et détails du match

Informations Score final Angleterre — Croatie 2:1 Buteurs Morgan Rogers (24e), Harry Kane (64e s.p.) — Sučić (59e) Classement du tournoi Angleterre 2e avec 12 points, Croatie 3e avec 3 points Compositions d'équipe

Angleterre :

Jordan Pickford, Lewis Hall, Jarell Quansah, Dan Burn, Trent Alexander-Arnold (Ben White, 78e), Declan Rice (James Garner, 78e), Elliot Anderson, Jude Bellingham, Anthony Gordon (Rio Ngumoa, 77e), Harry Kane, Morgan Rogers. Croatie :

Dominik Livaković, Josip Stanišić, Luka Vušković, Joško Gvardiol, Karlo Smolčić, Mateo Kovačić, Nikola Vlašić, Martin Baturina, Sučić (Mario Pašalić, 70e), Josip Mišić (Luka Modrić, 76e), Frano Matanović (Ante Budimir, 70e). Ainsi, après cette victoire importante, l'équipe nationale d'Angleterre porte son total à 12 points et conforte sa 2e place dans le groupe.

Selon vous, dans quelle mesure l'équilibre entre jeunes talents et joueurs expérimentés aidera-t-il l'Angleterre à atteindre de grands résultats dans ce tournoi ? Laissez votre avis en commentaires !

Sizningcha, Angliya terma jamoasining tarkibdagi yosh va tajribali o‘yinchilar uyg‘unligi ularga turnirda yuqori natijalarga erishishga qanchalik yordam beradi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!