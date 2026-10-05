Inquiétude à Manchester City : Erling Haaland blessé lors du match contre le Portugal

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Inquiétude à Manchester City : Erling Haaland blessé lors du match contre le Portugal

Le choc intense entre le Portugal et la Norvège, comptant pour la 4e journée de la Ligue des nations de l'UEFA Manchester Citys'est terminé avec une vive inquiétude pour les supporters du club et ceux du Scandinave. La star de 26 ans de l'équipe nationale de Norvège, Erling Haaland, a dû quitter le terrain prématurément en seconde période après s'être blessé.

Cette perte pourrait porter un coup dur non seulement au résultat de la Norvège dans ce match, mais aussi aux prochaines rencontres cruciales des « Citizens ».

Le signal à la 67e minute et le but de la victoire du Portugal

Lors de la rencontre disputée à Lisbonne, Haaland, pris en étau par la défense portugaise, n'a pas réussi à marquer :

  • Remplacement forcé : Au milieu de la seconde période, l'attaquant de 26 ans a fait signe au banc qu'il ne pouvait pas continuer, cédant sa place à Jørgen Strand Larsen à la 67e minute ;

  • Rupture de la dynamique de jeu : Au moment où Haaland a quitté le terrain, le score était de 1-1 (le seul but norvégien ayant été inscrit par le défenseur Kristoffer Ajer) ;

  • Le but de la défaite : Après la sortie de l'attaquant, la pression adverse s'est intensifiée et, à la 79e minute, le Portugal a inscrit un second but pour s'imposer 2-1.

Le staff médical norvégien procède actuellement à un premier examen de l'état de santé de l'avant-centre. La gravité de la blessure et la durée de son indisponibilité seront officiellement communiquées après des examens approfondis.

Une grande menace avant le choc contre Liverpool

L'absence d'Haaland survient au pire moment pour les hommes de Pep Guardiola :

  • Choc au sommet : Selon le calendrier de la Premier League, Manchester Citydoit affronter son rival acharné, Liverpool, le 11 octobre dans un match décisif ;

  • Casse-tête offensif : La capacité du buteur norvégien à revenir à temps pour ce duel entre géants reste très incertaine.

Si les conclusions médicales s'avèrent plus graves que prévu, Manchester Citydevra se passer de sa principale machine à buts pour ce match charnière de la course au titre.

Erling HaalandManchester CityÉquipe de NorvègeLigue des nations de l'UEFAFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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