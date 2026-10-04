Les tourments de Modrić : que révèle-t-il après la tragédie du 0-7 à domicile ?

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Les tourments de Modrić : que révèle-t-il après la tragédie du 0-7 à domicile ?

La Ligue des nations de l'UEFA a offert un résultat stupéfiant aux fans de football mondial. L'équipe nationale de Croatie, recevant l'Angleterre sur son terrain, a subi une défaite 0-7 écrasante et historique.

Après le coup de sifflet final, le capitaine croate de 41 ans et leader légendaire, Luka Modrić, a fait une déclaration poignante sur le résultat et l'impuissance de son équipe.

« On peut perdre, mais pas de cette manière »

Selon les informations rapportées par le célèbre média croate Index , Luka Modrić n'a pas caché qu'il venait de vivre l'une des nuits les plus difficiles de sa carrière, soulignant que pour la première fois en 20 ans de carrière internationale, il ressentait une telle honte :

« Il n'y a eu aucun duel, aucune agressivité, aucune faute nécessaire ni solidarité sur le terrain. Je porte le maillot de l'équipe nationale depuis 20 ans et je dois l'admettre : pour la première fois, après un match, j'ai eu honte de moi-même.

Oui, on peut perdre — l'Angleterre a été bien meilleure que nous. Mais il est absolument inacceptable de baisser les bras aussi facilement et de ternir la réputation construite au fil des années. Pour la première fois, j'ai eu très honte et je présente mes excuses à tous les supporters. »

« Nous devons rester unis sans nous blâmer »

Le capitaine, déjà durement touché, a insisté sur l'importance de préserver l'unité du vestiaire et d'éviter une crise psychologique :

  • Pas de conflits internes : Modrić a déclaré qu'après cette lourde défaite, les joueurs ne devaient pas se rejeter la faute et devaient rester soudés comme toujours dans les moments difficiles ;

  • Un sentiment inhabituel : « Nous avons perdu avec un écart énorme. Mais le sentiment interne après ce match est totalement différent, je n'avais jamais vécu une telle situation auparavant », a-t-il ajouté.

Le festival de buts de l'Angleterre et les détails du match

La rencontre a été dominée de bout en bout par les visiteurs. L'attaque anglaise a mis en pièces la défense croate :

  • Harry Kane et Bukayo Saka ont inscrit un doublé chacun ;

  • Jude Bellingham, Anthony Gordon et le jeune talent Morgan Rogers ont chacun marqué un but.

Cette large victoire renforce considérablement la position de l'Angleterre au classement. La Croatie, quant à elle, doit rapidement oublier l'une des pages les plus sombres de son histoire et se reconstruire mentalement pour les prochaines échéances.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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