Sabrina Chakomanova devient la première championne olympique de la jeunesse parmi les filles ouzbèkes

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Sabrina Chakomanova devient la première championne olympique de la jeunesse parmi les filles ouzbèkes

Un événement véritablement historique s'est produit dans le monde du sport ouzbek. Après avoir atteint avec succès la finale des Jeux Olympiques de la Jeunesse « Dakar-2026 », dans la catégorie des -54 kg, notre talentueuse boxeuse Sabrina Chakomanova a fait preuve d'une domination absolue lors du combat pour la médaille d'or, montant ainsi sur la plus haute marche du podium.

Le combat final et une victoire convaincante

Lors d'un duel intense et acharné pour la médaille d'or, notre compatriote a affronté la Colombienne Salas Trejos. Grâce à une préparation tactique et physique supérieure tout au long du combat, Sabrina a pris le contrôle total du ring.

Selon la décision unanime des juges, notre représentante a vaincu son adversaire sur le score de 5:0 et a officialisé son titre de championne. La Fédération de boxe d'Ouzbékistan a confirmé que cet exploit lui confère le titre honorifique de première championne olympique de la jeunesse chez les filles dans l'histoire de la boxe du pays.

Détails du combat final et de la compétition

Informations

Nom de la compétition

Jeux Olympiques de la Jeunesse « Dakar-2026 »

Catégorie de poids et athlète

-54 kg, Sabrina Chakomanova

Adversaire en finale

Salas Trejos (Colombie)

Score final

5:0 (décision unanime des juges)

Importance historique

Première championne olympique de la jeunesse parmi les filles ouzbèkes

Nouveaux sommets pour la boxe ouzbèke

Cette victoire de Sabrina Chakomanova n'est pas seulement un succès personnel, mais aussi un fruit éclatant des efforts déployés pour développer le sport féminin dans notre pays, en particulier la boxe. Nous félicitons tout notre peuple et nos fans pour cette immense victoire !

Selon vous, quelle est l'importance de cet exploit historique de Sabrina Chakomanova pour accroître l'intérêt des jeunes filles pour le sport dans notre pays ? Laissez votre avis dans les commentaires !

Cet article vous a plu ?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» rédacteur
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