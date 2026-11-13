Sabrina Chakomanova devient la première championne olympique de la jeunesse parmi les filles ouzbèkes

Un événement véritablement historique s'est produit dans le monde du sport ouzbek. Après avoir atteint avec succès la finale des Jeux Olympiques de la Jeunesse « Dakar-2026 », dans la catégorie des -54 kg, notre talentueuse boxeuse Sabrina Chakomanova a fait preuve d'une domination absolue lors du combat pour la médaille d'or, montant ainsi sur la plus haute marche du podium.

Le combat final et une victoire convaincante

Lors d'un duel intense et acharné pour la médaille d'or, notre compatriote a affronté la Colombienne Salas Trejos. Grâce à une préparation tactique et physique supérieure tout au long du combat, Sabrina a pris le contrôle total du ring.

Selon la décision unanime des juges, notre représentante a vaincu son adversaire sur le score de 5:0 et a officialisé son titre de championne. La Fédération de boxe d'Ouzbékistan a confirmé que cet exploit lui confère le titre honorifique de première championne olympique de la jeunesse chez les filles dans l'histoire de la boxe du pays.