Jude Bellingham élu joueur anglais de l'année

Le milieu de terrain du Real Madrid, Jude Bellingham, a été élu joueur de l'année de l'équipe nationale d'Angleterre. Le joueur de 23 ans remporte ce prix pour la deuxième année consécutive.

Bellingham a disputé 12 matchs avec les « Three Lions » en 2026, inscrivant 7 buts et délivrant 1 passe décisive. Ses 7 buts ont tous été marqués lors de la Coupe du Monde.

Un résultat record pour Bellingham

Marquer 7 buts dans des tournois majeurs est un résultat record pour un joueur de l'équipe nationale d'Angleterre. Les supporters ont élu Bellingham joueur de l'année via l'application officielle de l'équipe.

L'Angleterre a terminé la Coupe du Monde 2026 avec la médaille de bronze. Il s'agit du meilleur résultat de l'équipe en Coupe du Monde depuis son titre en 1966.

Ainsi, Bellingham devient le joueur à remporter le prix de joueur de l'année de l'équipe nationale d'Angleterre deux années de suite.