Le super but d'Arda Güler n'a pas suffi : la Belgique bat la Turquie à l'extérieur

La 5e journée de la Ligue des nations de l'UEFA est entrée dans une phase décisive. Dans l'une des affiches les plus attendues par les supporters, l'équipe nationale de Turquie a accueilli la Belgique sur son terrain. Dans un match intense et riche en buts, les visiteurs ont brisé la volonté de leur adversaire pour s'imposer 1-2 et décrocher une victoire méritée.

Le chef-d'œuvre de Güler et la réponse belge

Ayant entamé la rencontre avec détermination, les locaux ont ouvert le score au milieu de la première mi-temps. La star chérie de l'équipe de Turquie, Arda Güler a fait trembler le stade à la 20e minute avec un super but spectaculaire (1-0).

Cependant, les Belges n'ont pas tardé à réagir. Les stars expérimentées ont rapidement renversé la situation :

27e minute : Le capitaine Kevin De Bruyne a rétabli l'équilibre (1-1).

30e minute : Charles De Ketelaere a trouvé le chemin des filets une nouvelle fois, permettant aux visiteurs de prendre l'avantage (1-2).

Statistiques et détails du match Informations Score final Turquie — Belgique 1-2 Buteurs Arda Güler (20e) — Kevin De Bruyne (27e), Charles De Ketelaere (30e) Classement La Belgique est 2e avec 9 points, la Turquie est 4e sans point

Compositions et remplaçants

Turquie : Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür (Zeki Çelik, 70e), İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu (Orkun Kökçü, 58e), Salih Özcan, Kenan Yıldız (Can Uzun, 80e), Arda Güler, Enes Ünal (Emre Mor, 58e).

Belgique : Senne Lammens, Timothy Castagne, Brandon Mechele, Joel Ordóñez, Maxim De Cuyper, Kevin De Bruyne (Leandro Trossard, 69e), Nicolas Raskin (Hans Vanaken, 90+3e), Youri Tielemans, Diego Moreira (Dodi Lukebakio, 68e), Charles De Ketelaere, Jérémy Doku (Stanis Idumbo, 80e).

Changements au classement

Après cette victoire cruciale, les Belges portent leur total à 9 points et grimpent à la 2e place du groupe A. L'équipe de Turquie, quant à elle, occupe la 4e place sans avoir encore engrangé le moindre point.

Selon vous, pourquoi la Turquie n'a-t-elle pas réussi à conserver son avantage après le super but d'Arda Güler ? Donnez votre avis dans les commentaires !