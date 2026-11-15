Paxtakor écrase Khujand lors de la trêve internationale

Profitant de la courte pause dans les championnats nationaux due à la trêve internationale, le club de Tachkent Paxtakor a disputé un match amical pour maintenir son rythme de compétition. Les « Lions » ont affronté le célèbre club tadjik Khujand lors d'une rencontre de préparation.

Un festival de buts à Qibray

Lors de ce match amical disputé à Qibray, les joueurs de Paxtakor ont fait preuve d'une domination totale. Ne laissant aucune chance à leur adversaire, le club de Tachkent a conclu la rencontre sur une large victoire 5-0 .

Dans ce match, la ligne d'attaque a été très active, offrant de nombreux buts aux supporters. Stefan Chinedu, Resan et Kamolkhonov ont chacun inscrit un but, tandis que Sharofiddinov a réalisé un doublé, contribuant ainsi largement au succès de l'équipe.

Statistiques du match Détails et résultats Date et lieu 15 novembre, Qibray (match amical) Résultat final Paxtakor — Khujand 5:0 Buteurs Chinedu, Resan, Kamolkhonov, Sharofiddinov (2) Prochain match officiel 20 novembre, à l'extérieur contre Lokomotiv

Avant les prochaines journées de Super League

Ce match amical a permis au staff technique de Paxtakor d'évaluer la condition physique et tactique des joueurs. C'était une étape importante pour tester la forme de l'équipe avant la reprise des compétitions officielles.

À noter que lors de la prochaine journée cruciale de Super League, Paxtakor se déplacera le 20 novembre pour affronter une autre équipe de Tachkent : Lokomotiv .

Selon vous, quel impact cette trêve et ces matchs amicaux auront-ils sur la performance de Paxtakor face au Lokomotiv ? Donnez votre avis en commentaire !