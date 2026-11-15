En Chine, les tatouages peuvent devenir un problème sérieux pour les athlètes défendant les couleurs de l'équipe nationale. derbyderbyderby.it rapporte que les autorités sportives du pays ont instauré des règles plus strictes pour les joueurs convoqués en sélection.

Nouvelles exigences sur le terrain et manchons

Selon les informations, les joueurs évoluant sous le maillot national doivent désormais couvrir entièrement tout tatouage visible sur les parties exposées de leur corps à l'aide de manchons couleur chair.

En réalité, de telles règles existaient déjà auparavant, mais leur application n'avait pas été strictement contrôlée ces dernières années. Alors que les exigences ont été assouplies puis renforcées par intermittence, des mesures drastiques ont été rétablies.

Règles et restrictions Détails Exigence principale Les joueurs de l'équipe nationale doivent masquer leurs tatouages avec des manchons couleur chair Champ d'application Pour l'instant, cela ne s'applique qu'aux membres de l'équipe nationale Championnat national Ces restrictions strictes ne s'appliquent pas encore aux ligues locales et aux clubs nationaux Raison principale Une stratégie globale contre l'influence de la culture occidentale

Stratégie politique et différence avec le championnat national

Selon les observateurs, cette décision ne concerne pas seulement l'éthique sportive ou l'image. Experts évaluent cette mesure comme faisant partie d'une stratégie globale des autorités chinoises visant à contrer l'influence de la culture occidentale.

Parallèlement, bien que le masquage des tatouages soit strictement exigé en équipe nationale, ces restrictions n'ont pas encore pleinement pris effet dans les championnats nationaux et les ligues locales, où une certaine liberté est maintenue.

Selon vous, dans quelle mesure est-il justifié d'imposer de telles restrictions sur l'apparence physique des athlètes ? Laissez votre avis en commentaire !