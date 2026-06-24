Pourquoi Jude Bellingham n'a-t-il pas été expulsé ? Analyse de la nouvelle règle de la FIFA

Après le match de la Coupe du Monde entre l'Angleterre et le Ghana, des débats inattendus ont surgi autour de la star du Real Madrid, Jude Bellingham. En couvrant sa bouche avec sa main tout en parlant au joueur adverse Jordan Ayew, Bellingham aurait pu recevoir un carton rouge selon la nouvelle règle de la FIFA. Cependant, les arbitres ont décidé de ne pas sanctionner le joueur, ce qui a suscité diverses questions parmi les supporters. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Le fait est que la FIFA a instauré un nouveau règlement pour la Coupe du Monde 2026, selon lequel un joueur peut être expulsé s'il couvre délibérément sa bouche lors d'une communication avec un adversaire. Cette règle a été proposée par le président de la FIFA, Gianni Infantino. Cela a été déclenché plus tôt cette année lorsque le joueur du Benfica, Gianluca Prestianni, a été suspendu pour six matchs en raison d'insultes. Le dirigeant de l'organisation a souligné que le respect mutuel et la transparence sont indispensables sur le terrain.

Quand la règle s'applique-t-elle ?

Selon Goal.com, le chef des arbitres Pierluigi Collina a apporté des précisions sur cette règle. Selon lui, le simple fait de couvrir sa bouche n'est pas un acte interdit. Seul le fait de couvrir sa bouche en s'adressant à un adversaire lors de situations tendues ou de disputes survenant pendant le match est sanctionné. Si la communication est amicale ou de nature tactique, aucune mesure n'est prise contre les joueurs.

Dans la situation entre Bellingham et Jordan Ayew, les arbitres n'ont vu aucune hostilité ou agression. Les joueurs discutaient calmement de la situation du match. Par conséquent, le système VAR n'est pas intervenu. Ce cas diffère fondamentalement de l'incident impliquant Miguel Almirón, membre de l'équipe nationale du Paraguay, qui a été expulsé lors d'un match récent contre la Turquie.

Almirón a reçu un carton rouge pour avoir couvert sa bouche en parlant à son adversaire Mert Müldür lors d'un désordre général et d'une dispute, devenant ainsi le premier joueur de l'histoire à être sanctionné selon cette règle. À l'époque, les arbitres ont interprété cela comme une tentative de masquer des insultes. Dans le cas de Bellingham, une telle tension n'a pas été observée.

L'avenir de la nouvelle règle et les critiques

Parmi les experts et analystes, des opinions critiques sur cette règle existent. Certains spécialistes pensent que cette règle pourrait être utilisée comme un outil pour provoquer délibérément l'adversaire et obtenir son expulsion. Par exemple, un joueur pourrait engager la conversation avec son adversaire, puis signaler à l'arbitre que celui-ci couvre sa bouche.

Pour l'instant, cette règle est testée uniquement lors des grands tournois sous l'égide de la FIFA. Il reste à savoir quand, ou si, ce règlement sera instauré dans les championnats nationaux comme la Premier League anglaise. Dans tous les cas, dans le football moderne, les joueurs devront désormais prêter une attention plus sérieuse non seulement à leurs actions, mais aussi à leur culture de communication.