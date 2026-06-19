Tensions à la Coupe du Monde 2026 : que s'est-il passé entre les entraîneurs du Canada et du Qatar ?

Le match entre les équipes nationales du Canada et du Qatar pour la 2e journée de la Coupe du Monde restera marqué non seulement par un score fleuve (6-0), mais aussi par des tensions vives et des altercations sur le terrain. L'affrontement sérieux survenu après le match entre les représentants des deux équipes et les sélectionneurs suscite d'importants débats au sein de la communauté footballistique.

Le sélectionneur du Canada, Jesse Marsh, a répondu de manière très brève et tranchante lors de la conférence de presse à une question concernant son conflit avec l'entraîneur adverse, Julen Lopetegui.

Jesse Marsh : « Parler de cela serait une perte de temps »

Après une victoire écrasante grâce au triplé de l'attaquant canadien Jonathan David, Jesse Marsh a préféré laisser sans réponse la question des journalistes sur le malentendu avec Lopetegui :

« Je ne consacrerai pas une seule minute à parler de cela. Cette situation ne mérite absolument pas que je perde mon temps », rapporte le journal « USA Today ».

Comment a commencé l'altercation générale sur le terrain ?

Une fois le coup de sifflet final retenti, les deux techniciens expérimentés, Jesse Marsh et Julen Lopetegui, discutaient initialement calmement sur le bord du terrain.

Cependant, à la fin de l'échange, le coach du Qatar, Lopetegui, a dit quelque chose à son homologue canadien (probablement une remarque provocatrice). Marsh, irrité, a alors fait un geste de la main vers son adversaire avant de quitter le terrain. Cette étincelle entre les entraîneurs a rapidement embrasé la situation, provoquant une bagarre générale impliquant les joueurs des deux équipes, les remplaçants et le staff technique.

Quelle était la cause de la dispute ? (La grave blessure à la 55e minute)

En réalité, l'atmosphère et la tension du match avaient atteint leur paroxysme dès la 55e minute. Lors de cette action, le milieu de terrain qatari Assim Madibo a commis une faute extrêmement grossière et dangereuse contre Ismaïla Koné, visant délibérément la jambe de l'adversaire plutôt que le ballon.

Conséquences graves : À la suite de ce tacle, Ismaïla Koné a été gravement blessé et a dû être évacué sur civière, incapable de quitter le terrain par ses propres moyens.

Décision de l'arbitre : Pour ce tacle brutal, l'arbitre a montré directement le carton rouge à Assim Madibo. Ayant déjà subi une expulsion auparavant, l'équipe du Qatar a dû terminer la rencontre à 9 joueurs.

C'est précisément cette brutalité et le manque de discipline de l'adversaire qui sont considérés comme les principaux facteurs du chaos post-match. On s'attend à ce que la commission disciplinaire de la FIFA ouvre une enquête spécifique sur les incidents survenus à la fin de la rencontre.