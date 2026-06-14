Le Qatar obtient 1 point lors du match contre la Suisse (vidéo)

La Coupe du Monde 2026, qui se déroule sur les magnifiques terrains d'Amérique du Nord, se poursuit avec une série de matchs intenses et des résultats inattendus. Lors de la rencontre de la 1ère journée du groupe B, l'un des représentants forts de l'Asie, l'équipe nationale du Qatar, a affronté l'équipe expérimentée de la Suisse. Bien que les Européens aient dominé tactiquement et physiquement, créant plusieurs situations dangereuses, les hommes de Julen Lopetegui ont fait preuve d'une véritable volonté.

Dans les derniers instants du match, les joueurs qataris, poussés par leur détermination, ont réussi à marquer, évitant ainsi la défaite de manière spectaculaire.

Le premier point de l'histoire en Coupe du Monde et le phénomène Lopetegui

Ce match nul acharné est devenu un événement historique pour les supporters qataris qui attendaient avec impatience le coup de sifflet final. Pour la première fois de son histoire, l'équipe nationale du Qatar a réussi à obtenir un point lors d'une phase finale de Coupe du Monde.

Il convient de noter que ce tournoi prestigieux, accueilli par les États-Unis, le Canada et le Mexique, est la deuxième Coupe du Monde de l'histoire du Qatar. Auparavant, lors de l'édition 2022, ils étaient qualifiés automatiquement en tant qu'organisateurs et avaient perdu tous leurs matchs de groupe. Cette fois, sous la direction de l'expert Julen Lopetegui, l'équipe a montré un nouveau visage.

Vous pouvez vous familiariser avec la situation générale du groupe B après la 1ère journée et le calendrier des prochaines rencontres dans le tableau analytique spécial ci-dessous :

Groupe et statut de la journée Équipes Résultat Points de toutes les équipes du groupe Calendrier de la 2ème journée Matchs décisifs de la 3ème journée Groupe B, 1ère journée Qatar — Suisse Match nul

(But dans les dernières minutes) 1 point chacun

(Égalité absolue) • Suisse — Bosnie (18 juin)

• Qatar — Canada (19 juin) • Qatar — Bosnie (24 juin)

• Suisse — Canada (24 juin) Groupe B, 1ère journée Canada — Bosnie 1 : 1 — — —

Intrigue dans le groupe B : Égalité absolue dans le quatuor !

Après ce match nul dramatique, le Qatar et la Suisse ont ajouté 1 point à leur compteur. Fait intéressant, lors du match d'ouverture du groupe, l'un des hôtes du tournoi, le Canada, et l'équipe de Bosnie-Herzégovine ont également partagé les points sur un score de 1-1. En conséquence, après la première journée, les 4 représentants du groupe B ont chacun 1 point. Cela indique que la lutte pour la qualification au tour suivant sera encore plus intense et intéressante.

Calendrier des prochains matchs brûlants : Désormais, l'équipe nationale du Qatar, dirigée par Julen Lopetegui, affrontera le Canada, pays hôte, lors de la 2ème journée le 19 juin. Lors de la dernière 3ème journée de la phase de groupes, le 24 juin, ils se mesureront à la Bosnie-Herzégovine. L'équipe nationale suisse jouera respectivement contre la Bosnie le 18 juin, puis contre le Canada le 24 juin.

Suivez les matchs les plus brûlants et dramatiques de la Coupe du Monde, les parcours historiques des équipes asiatiques, les analyses de matchs et les informations sportives les plus fiables avec nous sur Zamin !