La phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada, bat son plein. Lors de la 2e journée du groupe B, l'un des pays hôtes, le Canada, a accueilli le Qatar, représentant de l'Asie, devant son public. Le match, disputé dans le magnifique stade de Vancouver, a été marqué par une domination totale des hôtes et s'est transformé en un véritable festival de buts.

Les joueurs canadiens ont inscrit 6 buts sans en concéder un seul, validant ainsi leur billet pour les phases finales avant même la dernière journée. Dans ce match intense, les Qataris ont non seulement subi une lourde défaite, mais ont également fait face à de graves problèmes de discipline.

Vous pouvez consulter en détail la situation du groupe, les buteurs et les compositions complètes des équipes via le calendrier sportif et la feuille de match ci-dessous :

Situation du groupe B et détails du match

Leaders du groupe (après la 2e journée) Buts et minutes de jeu Cartons rouges (Qatar) • Canada — 4 points (Qualifié)

• Suisse — 4 points

• Bosnie-Herzégovine — 1 point

• Qatar — 1 point • 16e min : Cyle Larin (1-0)

• 29e, 45+3e, 90+2e min : Jonathan David (Triplé)

• 64e min : Saliba (5-0)

• 75e min : Al Mannai (But contre son camp, 6-0) • 33e minute : Ahmed

• 53e minute : Madibo

Le triplé sensationnel de Jonathan David et la soirée cauchemardesque de Lopetegui

Dès le coup d'envoi, le Canada a mis une pression énorme. Dès la 16e minute, Cyle Larin a ouvert le score pour les hôtes. Ensuite, le « show Jonathan David » a commencé. L'attaquant talentueux a marqué à la 29e minute et dans le temps additionnel de la première mi-temps, portant le score à une large avance dès la pause. Il a inscrit un autre but dans les dernières secondes (90+2e), réalisant l'un des premiers triplés de la Coupe du Monde 2026.

Pour l'équipe nationale du Qatar, dirigée par le célèbre technicien espagnol Julen Lopetegui, cette soirée a été un véritable cauchemar. Incapables de suivre le rythme, les joueurs qataris ont dû commettre des fautes. Résultat : Ahmed a été expulsé à la 33e minute et Madibo à la 53e. Le Qatar a dû jouer la majeure partie du match à 9 contre 11. En infériorité numérique, ils ont encaissé deux buts supplémentaires : une réalisation de Saliba et un malheureux but contre son camp d'Al Mannai, scellant le score final de 6-0.

Situation générale du groupe

Rappelons que dans ce même groupe, la Suisse avait précédemment battu la Bosnie-Herzégovine sur le score convaincant de 4-1. Actuellement, le Canada et la Suisse comptent 4 points chacun et ont pratiquement assuré leur qualification. La Bosnie et le Qatar, avec 1 point, voient leurs chances diminuer considérablement avant la dernière journée.

Conclusion des analystes sportifs de Zamin : Le Canada, pays hôte, a montré au monde entier comment jouer au football à domicile. Les hommes de Julen Lopetegui, ayant perdu leur discipline de jeu, ont subi une défaite humiliante. Il était impossible de résister à l'hôte du Mondial à neuf contre onze. Le Canada mérite amplement sa place au tour suivant !

Compositions complètes des équipes :

Canada : Crépeau, Johnston, de Fougerolles (Shaffelburg, 71e), Cornelius (Bombito, 46e), Laryea, Buchanan (Sigur, 83e), Koné (Saliba, 57e), Eustáquio, Ahmed (Oluwaseyi, 71e), Larin, David.

Qatar : Abunada, Al Oui, Pedro, Khoukhi, Amin, Abdulsallam (Al Mannai, 46e), Madibo, Layé, Edmilson (Fathi 46e, Mendes 87e), Afif (Al Hussain, 59e), Abdurisag (Al Burayk, 34e).

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