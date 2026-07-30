Mancini : Les secrets d'un départ tumultueux, le conflit avec Gravina et sa promesse aux supporters

Une nouvelle ère a débuté dans le football italien : le légendaire entraîneur Roberto Mancini a officiellement fait son retour à la tête de l'équipe nationale. Lors de cette soirée de come-back, le champion de l'Euro 2020 s'est confié sans filtre à la presse, révélant les véritables raisons de sa démission controversée en 2023 et exposant ses plans pour réparer sa relation brisée avec les supporters.

Zamin.uz revient en détail sur ce retour historique, le conflit avec l'ancien président de la fédération et la nouvelle mission de Mancini.

1. Conflit avec Gravina : « Un malentendu est à l'origine de mon départ »

Roberto Mancini a révélé les raisons de son départ soudain de la sélection italienne en 2023. Selon lui, un sérieux désaccord avec l'ancien président de la fédération, Gabriele Gravina, a été le principal facteur de sa démission. Cette cause était restée sous silence durant trois ans.

Extrait de la déclaration de Roberto Mancini : « Il y a trois ans, un malentendu est survenu entre Gravina et moi. J'en suis profondément désolé. »

Cet aveu témoigne de la perte totale de confiance entre l'ancienne direction de la fédération et l'entraîneur. Ce départ conflictuel avait suscité une immense colère parmi les supporters.

2. « Comme perdre l'être aimé » : Une nouvelle opportunité grâce à Malagò

Mancini a comparé son départ de l'équipe nationale au fait de « perdre l'être aimé ». Il a souligné que le maillot de la Squadra Azzurra a toujours eu une signification particulière pour lui.

Aujourd'hui, le destin lui offre l'occasion de corriger cette « erreur ». L'entraîneur a exprimé sa gratitude envers le nouveau président nommé, Giovanni Malagò, et s'est dit prêt à lancer un nouveau projet sous sa direction.

La réflexion de l'entraîneur sur son retour : « ...cela m'a donné l'opportunité de réparer cette erreur. »

Pour rappel, Mancini a dirigé l'Italie de 2018 à 2023, remportant l'Euro 2020. Cependant, l'échec lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 et les événements subséquents ont mené à son départ. Il en juillet 2026 a fait son retour à la tête de la sélection.

3. Message aux supporters : « Je veux qu'ils me pardonnent »

L'une des tâches premières et primordiales de Mancini dans ses fonctions retrouvées est de regagner la confiance des supporters. De nombreux fans avaient perçu sa démission de 2023 comme une « trahison ».

Le nouvel entraîneur comprend cette situation et a clairement défini sa mission : l'équipe doit jouer de telle sorte que les supporters finissent par me pardonner.

À propos de la relation avec les supporters : « Ma première rencontre avec les supporters ? Je vais faire en sorte que l'équipe joue un tel football que les supporters me pardonnent. »

Faits clés concernant le retour de Roberto Mancini à la tête de l'équipe nationale italienne

Aspect / Élément Détails Poste Sélectionneur de l'équipe nationale d'Italie Première période à la tête de l'équipe 2018–2023 Succès majeur Champion de l'Euro 2020 Raison du départ (2023) Conflit avec Gabriele Gravina Nouveau président Giovanni Malagò (qui lui a donné cette opportunité) Date de la nouvelle nomination Juillet 2026 Objectif principal Restaurer la relation avec les supporters et obtenir des résultats

Le retour de Roberto Mancini à la tête de la Squadra Azzurra et ses révélations sur le conflit avec Gravina constituent l'un des événements majeurs du football mondial.

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