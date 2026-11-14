Victoires convaincantes de la Norvège et de la Hongrie : fin de la 5e journée de la Ligue des Nations de l'UEFA

La 5e journée de la Ligue des Nations de l'UEFA se poursuit intensément en Europe. Les supporters assistent à des matchs acharnés et cruciaux qui renforcent la compétitivité au sein des groupes. Dans le cadre de cette journée, la Norvège a accueilli le Pays de Galles, tandis que l'équipe nationale de Hongrie s'est déplacée en Géorgie pour décrocher des points précieux.

Norvège — Pays de Galles 3:1 : Un but de Haaland et la victoire norvégienne

Devant son public, l'équipe nationale de Norvège (6 points, 2e place) a affronté le Pays de Galles (3 points, 4e place). Le match, très disputé et riche en offensives, s'est soldé par une victoire 3:1 des locaux.

Si la première mi-temps a été équilibrée, les Norvégiens ont clairement imposé leur supériorité en seconde période :

À la 59e minute, Nusa a ouvert le score.

À la 68e minute, Schjelderup a creusé l'écart.

Brooks a réduit le score pour le Pays de Galles à la 79e minute.

Cependant, en fin de rencontre — à la 87e minute, l'attaquant vedette Erling Haaland a transformé un penalty pour sceller le sort du match et porter le score à 3:1.

Compositions du match Norvège — Pays de Galles Joueurs Composition initiale de la Norvège Selvik, Ryerson, Ajer, Thorsby, Wolfe, Aursnes (Berg, 66e), Ødegaard, Berge, Bobb (Schjelderup, 66e), Nusa, Haaland. Composition initiale du Pays de Galles Darlow, Williams (Roberts, 72e), Rodon, Davies, Dasilva, Cullen (Colwill, 72e), James (Brooks, 72e), Ampadu, Johnson, Koumas (Harris, 64e), Wilson.

Géorgie — Hongrie 0:2 : La Hongrie remporte une victoire importante à l'extérieur

Le leader du groupe, la Hongrie (10 points, 1re place), s'est rendu sur le terrain de la Géorgie (2 points, 4e place). Dans un match très difficile, les Hongrois ont triomphé 2:0 grâce à leur expérience et à une utilisation judicieuse de leurs occasions.

Le sort du match a été scellé par une erreur des hôtes et l'activité des visiteurs :

À la 73e minute, le défenseur géorgien Dvali a marqué contre son camp (but contre son camp).

À la 85e minute, Varga a porté le score à 2:0, assurant définitivement la victoire de son équipe.

Après cette victoire, la Hongrie a consolidé sa position de leader dans son groupe. Les prochaines journées de la Ligue des Nations de l'UEFA promettent encore de nombreux résultats intéressants et inattendus pour les fans.

Selon vous, quelle équipe nationale est la favorite pour remporter le trophée cette saison en Ligue des Nations ? Laissez votre avis dans les commentaires !