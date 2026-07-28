Officiel : Roberto Mancini est le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale d'Italie

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Officiel : Roberto Mancini est le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale d'Italie

La Fédération italienne de football (FIGC) a officiellement annoncé la nomination du technicien légendaire Roberto Mancini au poste de sélectionneur de l'équipe nationale. Le technicien chevronné, champion de l'Euro 2020, fait son retour à la tête de la Squadra Azzurra.

Zamin.uz Il présente les détails de cette nomination surprise et retentissante dans le football italien, du retour de Mancini et de cette nouvelle ère pour la sélection.

1. Second retour à la tête de la Squadra Azzurra et triomphe à l'Euro 2020

Il convient de noter que le célèbre technicien italien dirigera l'équipe nationale de son pays pour la deuxième fois de sa carrière. Mancini avait déjà officié avec succès sur le banc de l'Italie, menant l'équipe au sacre lors de l'Euro 2020.

Sous sa direction, l'équipe d'Italie a pratiqué un football séduisant et offensif, établissant plusieurs records mondiaux d'invincibilité.

D'après le communiqué officiel de la Fédération italienne de football :

« Roberto Mancini a été officiellement nommé sélectionneur de l'équipe nationale d'Italie. L'expérimenté technicien s'apprête à guider de nouveau la Squadra Azzurra vers de nouveaux sommets. »

Faits clés concernant le retour de Roberto Mancini à la tête de la sélection italienne

Aspect / Élément

Détails

Sélectionneur

Roberto Mancini

Statut de la nomination

Second mandat (Annoncé officiellement)

Première période à la tête

2018–2023

Principal accomplissement

Victoire à l'Euro 2020

Raison du départ (2023)

Désaccords avec la direction de la Fédération

Surnom de l'équipe nationale

Squadra Azzurra (Azzurri)

2. Les tensions de 2023 et l'ouverture d'un nouveau chapitre

Pour rappel, Roberto Mancini a dirigé l'équipe nationale italienne entre 2018 et 2023. Cependant, en 2023, en raison de différends internes et d'une divergence de vues avec la direction de la FIGC, il avait subitement quitté ses fonctions.

Avec le temps, les différends entre les parties ont été réglés, et Mancini a exprimé sa volonté de retrouver sa chère sélection pour offrir de nouvelles victoires aux supporters italiens.

Le retour de Roberto Mancini ins insuffle un nouvel espoir et marque le début d'une phase de développement pour le football italien.

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Pensez-vous que Roberto Mancini pourra répéter avec l'Italie les immenses succès de l'Euro 2020 ? Laissez votre avis dans les commentaires !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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