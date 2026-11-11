Derby à Budapest : Nodirbek Abdusattorov bat Bibisara Asaubayeva avec les noirs
Dans la capitale hongroise, Budapest, un prestigieux tournoi a débuté avec la participation des plus grands grands maîtres de la planète : Total Chess World Championship Tour Pilot 2026 Selon le média Sports.kz, lors de la phase de blitz, qui constitue l'ouverture de la compétition, a eu lieu le choc tant attendu par les amateurs d'échecs d'Asie centrale : le duel de principe entre le leader de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Nodirbek Abdusattorov et la double championne du monde kazakhe Bibisara Asaubayeva.
Victoire au 6e tour et intensité suisse
Lors de la 6e ronde des rencontres de blitz organisées selon le système suisse, les deux talents se sont affrontés dans une lutte sans merci. Bien qu'il ait joué avec les pièces noires, le jeune Nodirbek de 22 ans, Abdusattorov a percé toutes les lignes de défense de son adversaire grâce à des calculs précis et a scellé une belle victoire.
La phase initiale a été assez complexe et difficile pour Asaubayeva. La reine des échecs kazakhe n'a récolté que 0,5 point après neuf rondes, se classant à la dernière place, la 24e, du tableau. Abdusattorov, quant à lui, a pris la 19e place avec 3,5 points après des parties intenses.
Rang / Joueur
Équipe nationale / Pays
Points accumulés
Résultat de la phase de blitz
1. Magnus Carlsen
Norvège
7,0 points
Leader unique et vainqueur du tournoi de blitz
2. Maxime Vachier-Lagrave
France
6,5 points
Deuxième place (médaille d'argent)
3. Levon Aronian
USA
6,0 points
Troisième place (médaille de bronze)
19. Nodirbek Abdusattorov
Ouzbékistan
3,5 points
A remporté la victoire contre Asaubayeva
24. Bibisara Asaubayeva
Kazakhstan
0,5 point
A terminé à la dernière place après 9 rondes
« Dans de tels super-tournois d'élite, chaque erreur coûte cher. Abdusattorov a pris l'initiative avec les noirs et a prouvé sa supériorité dans le derby d'Asie centrale. »
Place au rapide et au classique
Rappelons que ce super-tournoi international à Budapest se déroule du 10 au 20 novembre. Les compétitions comprennent trois formats : blitz, rapide et classique.
Bien que le Norvégien Magnus Carlsen ait remporté le premier prix en blitz avec 7 points, de nombreuses rencontres décisives restent à venir. La prochaine étape du tournoi débute aujourd'hui, le 11 novembre, et Nodirbek Abdusattorov a la possibilité de renforcer considérablement ses positions.
Selon vous, Nodirbek Abdusattorov pourra-t-il intégrer le groupe de tête lors des phases de rapide et de classique pour lutter pour le titre final ? Laissez votre avis en commentaire !
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