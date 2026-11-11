Derby à Budapest : Nodirbek Abdusattorov bat Bibisara Asaubayeva avec les noirs

Dans la capitale hongroise, Budapest, un prestigieux tournoi a débuté avec la participation des plus grands grands maîtres de la planète : Total Chess World Championship Tour Pilot 2026 Selon le média Sports.kz, lors de la phase de blitz, qui constitue l'ouverture de la compétition, a eu lieu le choc tant attendu par les amateurs d'échecs d'Asie centrale : le duel de principe entre le leader de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Nodirbek Abdusattorov et la double championne du monde kazakhe Bibisara Asaubayeva.

Victoire au 6e tour et intensité suisse

Lors de la 6e ronde des rencontres de blitz organisées selon le système suisse, les deux talents se sont affrontés dans une lutte sans merci. Bien qu'il ait joué avec les pièces noires, le jeune Nodirbek de 22 ans, Abdusattorov a percé toutes les lignes de défense de son adversaire grâce à des calculs précis et a scellé une belle victoire.