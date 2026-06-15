Josh Parisian met Derrick Lewis K.O. au deuxième round

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Josh Parisian met Derrick Lewis K.O. au deuxième round

Le tournoi grandiose « UFC Freedom 250 », organisé en l'honneur du glorieux 250e anniversaire de l'indépendance américaine, continue d'étonner les fans d'arts martiaux mixtes. Organisée dans le prestigieux complexe de la Maison Blanche à Washington, cette soirée de combat historique s'inscrit durablement dans l'histoire du MMA avec ses combats intenses se terminant avant la limite. Le choc entre les poids lourds au programme a obligé des milliers de spectateurs dans l'arène à se lever. Deux géants américains célèbres et redoutables de la catégorie des poids lourds, Josh Parisian et l'expérimenté Derrick Lewis, se sont affrontés.

Choc des poids lourds : Une fin dévastatrice au deuxième round

Alors que deux athlètes massifs pesant plus de 250 kilos au total entraient sur le ring, une véritable atmosphère de combat régnait dans la salle. Les fans s'attendaient à ce que « The Black Beast » (Derrick Lewis) batte son adversaire avec ses coups traditionnellement dévastateurs. Cependant, le spectacle dans l'octogone était tout autre. Au premier round, les deux combattants se sont testés avec des coups puissants.

Alors que le deuxième round du combat se déroulait, Josh Parisian a habilement profité des signes de fatigue et des erreurs défensives de son adversaire. Sa combinaison précise, puissante et dévastatrice a déséquilibré Lewis et l'a envoyé au tapis. L'arbitre a évalué la situation, a immédiatement arrêté le combat et a enregistré une brillante victoire pour Parisian.

Grâce au tableau d'analyse officiel du MMA ci-dessous, vous pouvez vous familiariser avec ce choc des poids lourds lors de l'« UFC Freedom 250 » et le record unique du tournoi :

Statut de l'événement et du combat

Catégorie de poids et division

Star américaine victorieuse

Ancien prétendant vaincu

Round et méthode de fin

Série de K.O. du tournoi

UFC Freedom 250


(Spectacle de célébration du jubilé)

Catégorie poids lourds


(Poids lourds)

Josh Parisian

Derrick Lewis


("The Black Beast")

Round 2, K.O.


(Arrêt avant la limite)

4 combats consécutifs


(Taux de K.O. de 100%)

Quatre combats — quatre K.O. dévastateurs !

La conclusion de ce choc est significative non seulement pour la victoire de Josh Parisian, mais aussi pour les statistiques uniques et terrifiantes enregistrées lors de ce tournoi anniversaire. Le fait est que les quatre combats organisés jusqu'à présent dans cette compétition se sont tous terminés avant la limite, précisément par des K.O. spectaculaires. Le combat entre Josh Parisian et Derrick Lewis est entré dans l'histoire comme le quatrième magnifique K.O. du quatrième combat du spectacle. Le tournoi festif accueilli par la Maison Blanche continue d'offrir aux fans une montée d'adrénaline pure.

Suivez les K.O. les plus sensationnels et inattendus dans l'octogone de l'UFC, les affrontements intenses des géants des poids lourds, des rapports exclusifs des centres les plus chauds du monde du sport et les nouvelles les plus fiables avec nous sur les pages de Zamin !

Josh HockitDerrick LewisUFC Freedom 250WashingtonÉtats-Unis
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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