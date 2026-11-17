La défaite 0-5 de l'équipe nationale des Pays-Bas contre l'Allemagne a suscité de vifs débats dans le football national. L'ancienne star de l'équipe, Rafael van der Vaart, a sévèrement critiqué les mouvements et l'esprit combatif des joueurs sur le terrain. Selon lui, certains joueurs ont totalement disparu sous la pression de l'adversaire.

« Ils étaient figés comme des sacs de pommes de terre »

Dans une interview accordée à la chaîne NOS, Van der Vaart n'a pas caché son mécontentement face à l'attitude des joueurs néerlandais durant le match.

« Parfois, l'adversaire vous force à reculer devant votre propre but. Mais regardez les mouvements et le langage corporel des joueurs... On aurait dit qu'ils étaient tous terrifiés, figés comme des sacs de pommes de terre sans aucune réaction.

Il n'y avait aucune agressivité en attaque, aucune envie de récupérer le ballon ou de s'engager dans les duels », a déclaré l'ancien joueur.

Il a souligné que le football de haut niveau ne se définit pas seulement par le talent, mais aussi par le dévouement sur le terrain et la volonté de se battre pour la victoire.

« Nous n'avons pas de superstars mondiales »

Van der Vaart a également évoqué les capacités de l'effectif actuel des Pays-Bas. Selon lui, l'équipe se retrouve dans une situation encore plus difficile sans certains joueurs clés.

« Tout commence par le fait de se donner à fond sur le terrain. Nous n'avons pas de superstars mondiales, surtout en l'absence de Virgil van Dijk et Frenkie de Jong », a-t-il ajouté.

Malgré la défaite, direction les quarts de finale

Battue 0-5 par l'Allemagne, l'équipe nationale des Pays-Bas a terminé deuxième de son groupe et s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des nations.

Cependant, cette qualification ne peut masquer les lacunes dans le jeu de l'équipe. Les propos virulents de Van der Vaart montrent qu'au-delà du résultat, la mentalité et la responsabilité des joueurs sont au cœur des préoccupations du football néerlandais.