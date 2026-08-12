Virgil van Dijk conseille le nouveau talent de Liverpool

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Virgil van Dijk conseille le nouveau talent de Liverpool

Liverpool, Virgil van Dijk, le capitaine de l'équipe, a conseillé au jeune défenseur du club Ifeanyi Ndukve de considérer son prochain prêt comme une étape importante de son apprentissage. Bien que le footballeur autrichien de dix-huit ans se soit distingué durant la préparation, il ne pourra pas jouer en compétition officielle. Goal.com rapporte ce qui suit.

Selon The Athletic, le jeune défenseur central, arrivé de l'Austria Wien, a laissé une impression positive au staff technique lors du stage aux États-Unis. Il a réalisé des prestations convaincantes contre Sunderland, Wrexham, Leeds United et Monaco.

Problème de permis et option de prêt

La principale raison pour laquelle Ifeanyi Ndukve ne peut pas jouer immédiatement avec Liverpool est liée aux exigences de la Fédération anglaise de football concernant le permis de travail. Selon les règles, un joueur doit obtenir 15 points selon certains critères, mais le jeune défenseur n'a pas encore atteint ce seuil.

C'est pourquoi la direction du club prévoit de prêter le joueur à une autre équipe. Selon Virgil van Dijk, cette situation constituera une étape importante pour la progression professionnelle du jeune footballeur et l'aidera à s'imposer à l'avenir dans l'équipe première.

Un fort intérêt des clubs européens

Actuellement, plusieurs prétendants sérieux en Europe se disputent la signature de Ndukve. D'après la source, des clubs de Bundesliga, du championnat portugais et du championnat danois souhaitent recruter le footballeur de dix-huit ans.

Si le joueur rejoint un championnat plus relevé, il pourrait obtenir plus rapidement les points nécessaires et avoir la possibilité de revenir pleinement à Liverpool en 2027. Cela poserait les bases de sa future carrière.

D'autres changements dans l'équipe

Virgil van Dijk a également évoqué les autres nouvelles recrues présentes au centre d'entraînement de Liverpool. Il a notamment parlé des joueurs récemment arrivés au club et de la situation de Jeremy Jacquet, qui poursuit sa récupération après une blessure.

Le capitaine a indiqué avoir échangé avec Jacquet et espère que le jeune défenseur retrouvera bientôt les entraînements collectifs. Le staff de Liverpool surveille tous les jeunes talents afin de garantir la profondeur de l'effectif au cours de la saison.

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Jahongir Tursunov
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