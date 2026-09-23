Virgil van Dijk explique pourquoi il poursuit sa carrière internationale

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Virgil van Dijk explique pourquoi il poursuit sa carrière internationale

Le capitaine de Liverpool, Virgil van Dijk, a révélé qu'il avait sérieusement envisagé de mettre fin à sa carrière internationale avec les Pays-Bas après la période difficile suivant la Coupe du Monde. Le défenseur expérimenté a admis que les critiques et la pression extérieure après le tournoi l'ont poussé à douter de son avenir en sélection. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Rappelons que l'équipe nationale des Pays-Bas avait été vivement critiquée dans son pays après son élimination précoce de la compétition. En particulier, la pression des médias et du public a été intense suite à l'échec lors de la séance de tirs au but. Van Dijk a expliqué qu'il avait pris du temps pour se reposer en famille et analyser la situation.

Une rencontre décisive avec le sélectionneur

Selon les informations relayées par ixbt.com et d'autres publications internationales, une conversation en tête-à-tête avec le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale a été le facteur déterminant pour faire changer d'avis le joueur. Selon Virgil, une discussion de dix secondes avec le nouveau coach a confirmé sa décision de rester en sélection.

Au cours de cet entretien, ce ne sont pas les tactiques ou les plans à long terme qui ont été abordés, mais plutôt un sentiment de respect humain et de reconnaissance. Le défenseur n'a pas caché que c'était précisément cette reconnaissance qui manquait dans l'environnement extérieur.

Critiques infondées et vérité

Van Dijk a exprimé sa colère face aux tentatives de le désigner comme seul responsable de l'échec de l'équipe. À son avis, certaines informations diffusées dans les médias n'étaient que des rumeurs totalement infondées.

Il a notamment rejeté catégoriquement les allégations selon lesquelles il serait à l'origine des changements tactiques ou qu'il aurait détruit le football néerlandais. Le joueur de 33 ans a souligné qu'il comprenait ses responsabilités envers l'équipe, mais que les accusations injustes créaient une pression mentale excessive.

Une fois que le nouveau sélectionneur lui a rappelé sa place et son importance au sein de l'équipe, lui redonnant la confiance nécessaire, le joueur a réalisé qu'il était prêt à prendre à nouveau du plaisir sur le terrain. Ainsi, il a été confirmé que le capitaine de l'équipe nationale continuera à défendre les couleurs de son pays lors du prochain cycle.

Virgil van DijkPays-BasLiverpoolCoupe du MondeFootball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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