Le sélectionneur de l'équipe nationale des Pays-Bas, Xavi, a vivement critiqué l'état d'esprit de ses joueurs après la défaite 0-5 contre l'Allemagne. Selon lui, l'équipe a cessé de se battre dès qu'elle a été menée au score. L'entraîneur s'est excusé auprès des supporters et a annoncé des changements importants au sein de l'équipe.

« C'est inacceptable ! »

Lors de la rencontre disputée à Berlin dans le cadre de la Ligue des nations, l'Allemagne a inscrit cinq buts sans réponse face aux Pays-Bas. Les hôtes ont complètement dominé leur adversaire, surtout en seconde période.

Après le match, Xavi n'a pas caché son mécontentement face à l'attitude de ses joueurs.

« Dès que le score est passé à 0-2, puis à 0-3, les joueurs ont baissé la tête. C'est inacceptable. Je parle précisément de l'esprit d'équipe », a déclaré l'entraîneur.

Xavi suppose que les joueurs ont peut-être abordé le match avec trop de décontraction, la qualification pour le tour suivant étant déjà pratiquement assurée.

« Peut-être étions-nous trop détendus aujourd'hui, car nous étions sur le point de nous qualifier. L'Allemagne, elle, avait besoin de fournir plus d'efforts pour gagner », a-t-il ajouté.

« Nous avons vu une équipe totalement différente aujourd'hui »

Le plus surprenant est que les Pays-Bas avaient battu la Grèce 7-0 trois jours plus tôt. Cependant, face à l'Allemagne, l'équipe a montré un visage radicalement différent.

« Je présente mes excuses à nos supporters. Si nous avons montré notre meilleur visage il y a trois jours, aujourd'hui, le scénario était totalement différent. J'assume la responsabilité de tout ce qui s'est passé. »

« Nous sommes une équipe, une famille. Après le match, nous nous sommes réunis pour discuter ouvertement de la situation. Les joueurs ont également exprimé leurs opinions. Je dois aussi tirer des leçons de cette défaite », a déclaré Xavi.

Les Pays-Bas en quarts de finale, mais Xavi exige des changements

Malgré la défaite 5-0, l'équipe nationale des Pays-Bas s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des nations. L'Allemagne a terminé première du groupe. Les quarts de finale auront lieu en mars.

Cependant, pour Xavi, la simple qualification ne suffit pas. L'entraîneur exige de ses joueurs non seulement du talent, mais aussi une combativité jusqu'au bout, même dans les situations difficiles.

Après la victoire 7-0 contre la Grèce, cette défaite 0-5 contre l'Allemagne constitue un sérieux avertissement pour les Pays-Bas. Il sera intéressant de voir comment Xavi parviendra à remobiliser son équipe après ce choc.