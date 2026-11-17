Le capitaine de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Eldor Shomurodova répondu lui-même à la question sur un éventuel retour en Russie. L'attaquant, qui évolue actuellement au club turc d'Istanbul Başakşehir, a été interrogé sur la possibilité de terminer sa carrière au sein du club russe de Rostov. Le joueur a indiqué qu'il n'avait pas encore pris de décision à ce sujet.

Lors d'un entretien avec des représentants de l'une des publications sportives russes les plus influentes, « Sport-Express », Shomurodov a été interrogé sur la possibilité d'un retour futur en Premier League russe.

« Il faut bien réfléchir à cela »

Les journalistes ont demandé à l'attaquant ouzbek s'il envisageait de retourner à Rostov pour y terminer sa carrière professionnelle.

— Comment envisagez-vous un retour futur en Premier League pour terminer votre carrière à Rostov ?

— Pour l'instant, je n'y ai pas pensé.

— Est-ce une option qui vous intéresse ?

— Il faut bien réfléchir à cela, — a répondu Eldor Shomurodov.

Ainsi, le joueur n'a pas exclu la possibilité d'un retour en Russie, mais a précisé qu'il n'avait pas de plan concret pour le moment. Sa réponse suscite naturellement l'intérêt des supporters de Rostov, car la carrière de Shomurodov en Russie est étroitement liée à ce club.

À Rostov, les nouvelles facettes d'Eldor ont été révélées

Après avoir joué pour les équipes de Mash'al et Bunyodkor en Ouzbékistan, Shomurodov a rejoint le championnat de Russie en 2017. Il a perfectionné ses compétences sous la direction de Valeri Karpine au sein de Rostov.

C'est dans cette équipe que le potentiel de l'attaquant s'est pleinement révélé. Grâce à ses performances dans le championnat russe, Eldor a commencé à attirer l'attention sur la scène internationale.

Il a disputé un total de 91 matchs avec Rostov, marquant 18 buts et délivrant 12 passes décisives à ses coéquipiers.

De la Russie à l'Italie, de l'Italie à la Turquie

À l'été 2020, Rostov a transféré l'attaquant ouzbek au club italien du Genoa. Ce fut le début de la grande aventure européenne d'Eldor.

Par la suite, il a défendu les couleurs d'équipes telles que la Roma, Spezia et Cagliari. L'expérience acquise dans le championnat italien a contribué à sa progression en tant que joueur.

À l'été 2025, le club turc d'Istanbul Başakşehir a obtenu le prêt de Shomurodov en provenance de la Roma. L'attaquant ouzbek a également été performant dans sa nouvelle équipe, menant le classement des buteurs du championnat avec 22 réalisations. Le club turc a par la suite acquis définitivement ses droits sportifs.

Le meilleur buteur d'Ouzbékistan

À 31 ans, Eldor Shomurodov est actuellement le joueur le plus prolifique de l'histoire de l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Il a disputé 98 matchs en sélection et a marqué 47 buts.

Le retour potentiel de Shomurodov à Rostov reste pour l'instant une option discutée uniquement lors d'entretiens avec des journalistes. Le joueur lui-même n'a pas encore pris de décision.

Cependant, pour ses fans en Russie, cette réponse est en soi intéressante. Après tout, les années d'Eldor à Rostov ont été l'une des étapes clés qui lui ont ouvert les portes du football européen. Pourra-t-il porter à nouveau le maillot de son ancienne équipe à l'avenir ? Seul le temps nous le dira.