L'équipe nationale du Kirghizistan a disputé un nouveau match amical dans le cadre de son stage d'entraînement au Vietnam. Lors d'une rencontre intense, les joueurs kirghizes ont fait preuve de caractère sur le terrain adverse, sur le score de 2:1 pour s'imposer.

Des dernières minutes riches en buts

Le match a débuté avec une forte activité des hôtes, et en première mi-temps, le joueur vietnamien Nguyen Dinh a ouvert le score à la 19e minute. Malgré cela, l'équipe nationale du Kirghizistan a continué à se battre jusqu'à la fin, renversant totalement la situation.