L'équipe nationale du Kirghizistan a battu le Vietnam à l'extérieur
L'équipe nationale du Kirghizistan a disputé un nouveau match amical dans le cadre de son stage d'entraînement au Vietnam. Lors d'une rencontre intense, les joueurs kirghizes ont fait preuve de caractère sur le terrain adverse, sur le score de 2:1 pour s'imposer.
Des dernières minutes riches en buts
Le match a débuté avec une forte activité des hôtes, et en première mi-temps, le joueur vietnamien Nguyen Dinh a ouvert le score à la 19e minute. Malgré cela, l'équipe nationale du Kirghizistan a continué à se battre jusqu'à la fin, renversant totalement la situation.
Rétablir l'équilibre : À la 86e minute, le défenseur expérimenté Valeriy Kichin a marqué pour égaliser.
Le but de la victoire : À peine deux minutes plus tard, soit à la 88e minute, Erbol Atabayev a trouvé le chemin des filets, offrant une victoire héroïque à son équipe.
Détails du match
Statistiques
Date du match
17 novembre
Lieu
Vietnam (stage d'entraînement)
Score final
Kirghizistan — Vietnam 2:1
Buteurs
Valeriy Kichin (86), Erbol Atabayev (88) — Nguyen Dinh (19)
Matchs du stage
Il est à noter que ce match était la deuxième rencontre amicale du Kirghizistan lors de son stage au Vietnam. Auparavant, les Kirghizes avaient également affronté l'équipe de Taipei chinois. Ces matchs tests permettent à l'équipe de tester son effectif et de renforcer ses plans tactiques avant les matchs officiels.
Selon vous, quel impact positif cette victoire et la force de caractère montrée en fin de match auront-elles sur les prochaines performances du Kirghizistan ? Laissez votre avis en commentaire !
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