L'une des légendes du football brésilien, Romário, a une fois de plus exprimé ouvertement son mécontentement concernant le travail du sélectionneur national Carlo Ancelotti. L'ancien attaquant a accusé le technicien italien de n'avoir apporté aucune innovation au jeu de l'équipe et a appelé à sa démission. Selon lui, l'équipe nationale du Brésil pourrait jouer sous la direction d'un meilleur entraîneur. Cette déclaration de Romário n'est pas une simple critique. Soulignant qu'il n'est pas indifférent au sort de l'équipe nationale, il a affirmé avoir le droit d'exprimer son opinion en utilisant sa réputation et sa voix auprès du public. « Démissionnez ! » — Romário s'adresse à Ancelotti Dans une réaction publiée sur les réseaux sociaux, Romário a répondu aux commentaires d'Ancelotti concernant les critiques.

« En réponse, je veux dire ceci : oui, je parle beaucoup, car notre équipe nationale ne m'est pas indifférente. J'ai le droit d'exprimer mon opinion. J'ai ma réputation et ma voix. Quant au travail d'Ancelotti, il n'a apporté aucune innovation au jeu de l'équipe. Je le répète : démissionnez ! Nous nommerons un autre entraîneur qui travaillera mieux que vous », a déclaré l'ancien footballeur brésilien. Ainsi, Romário a intensifié ses critiques, signalant ouvertement à la direction de l'équipe nationale la nécessité de reconsidérer la question de l'entraîneur. Quand Ancelotti a-t-il pris les rênes de l'équipe nationale du Brésil ? Carlo Ancelotti a été nommé sélectionneur de l'équipe nationale du Brésil en 2025. Le contrat conclu avec le technicien italien court jusqu'à fin juillet 2030. Sa nomination avait suscité de grandes attentes autour de la Seleção. Cependant, la récente déclaration de Romário montre que les critiques sur le jeu de l'équipe et le travail de l'entraîneur persistent.