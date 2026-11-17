L'équipe nationale du Tadjikistan lourdement battue en finale de la King's Cup en Thaïlande
La King's Cup de Thaïlande de football a pris fin. Lors de la finale décisive, l'hôte — Thaïlande l'équipe nationale Tadjikistan a affronté les représentants régionaux. Dans un match intense, les Thaïlandais ont su profiter de leurs occasions pour s'imposer sur le score de 3:0 et remporter le trophée du tournoi.
Carton rouge et détails du match
Alors que la première mi-temps était équilibrée, un problème majeur est survenu pour les Tadjiks. À la 38e minute, Nozim Bobojonov a été expulsé par l'arbitre central suite à une faute grave. Réduite à dix, l'équipe du Tadjikistan a encaissé un but peu après.
Buteurs : Pour la Thaïlande, Supachok Sarachat a ouvert le score à la 40e minute, tandis qu'en seconde période, Tirasak Poeyfimay a inscrit un doublé aux 50e et 75e minutes.
Par ailleurs, lors du match pour la 3e place, Oman l'équipe nationale a battu Brunei sans encaisser de but en marquant 7 buts et a conclu le tournoi avec succès.
Équipes
Résultat final / Classement
Thaïlande
1ère place (Vainqueur de la King's Cup)
Tadjikistan
2e place (Médaille d'argent)
Oman
3e place (Large victoire contre Brunei)
Compositions des équipes
Pour la finale, les entraîneurs des deux équipes ont aligné les compositions suivantes :
Tadjikistan : Oleg Baklov, Zoir Dzhuraboev, Vakhdat Khanonov (Mekhrubon Karimov, 62e), Tabrez Islomov (Mukhammadzhon Rakhimov, 76e), Alidzhon Karomatullozoda, Amirbek Dzhuraboev (Alisher Shukurov, 46e), Ekhsoni Pandzhshanbe, Shervoni Mabatshoev (Azizbek Khaitov, 62e), Nozim Bobojonov, Parvizdzhon Umarboev (Abdullo Ibragimzoda, 76e), Sheriddin Boboev (Nuriddin Khamrokulov, 46e).
Expulsion : Nozim Bobojonov (38e).
Selon vous, dans quelle mesure l'expulsion survenue en début de match a-t-elle affecté le plan de jeu et le résultat de l'équipe du Tadjikistan ? Laissez votre avis en commentaire !
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