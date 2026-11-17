Selon « Clarín », le document juridique préparé par Messi stipule que l'utilisation de son nom, de son image et de ses vidéos à des fins commerciales ou publicitaires doit être soumise à son consentement préalable.

Ce processus intervient dans un contexte d'enquêtes sur la gestion financière de l'AFA et de rapports faisant état d'un refroidissement des relations entre Messi et le président de l'organisation, Claudio Tapia.

Lionel Messi Il a été rapporté que Lionel Messi prend des mesures pour protéger ses droits dans ses relations avec l'Association du football argentin (AFA). Selon le journal argentin « Clarín », le joueur a engagé une équipe juridique et prépare une demande officielle concernant les règles d'utilisation de son nom, de son image et de ses vidéos.

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Cependant, il n'y a aucune certitude quant à l'envoi effectif du document à l'AFA. Les sources du journal sont contradictoires : certaines affirment que l'avis juridique a déjà été transmis, tandis que d'autres indiquent que le document est prêt mais n'a pas encore été officiellement envoyé.

Par conséquent, il ne faut pas considérer comme un fait avéré que la demande de Messi a été officiellement soumise à l'AFA.

La gestion de l'AFA sous enquête

L'un des principaux problèmes entourant l'Association du football argentin concerne ses finances, la répartition des fonds et le contrôle de leurs mouvements.

Selon les rapports, les activités du président de l'AFA, Claudio Tapia, et du trésorier de l'organisation, Pablo Toviggino, sont également examinées dans le cadre de l'enquête.

L'enquête soupçonne que les véritables bénéficiaires de fonds importants destinés aux clubs de football argentins pourraient avoir été dissimulés via des sociétés enregistrées à l'étranger.

Aucune conclusion juridique définitive n'a été annoncée pour le moment. Il serait donc inapproprié d'interpréter les soupçons soulevés par l'enquête comme des infractions prouvées.

Relations entre Messi et la direction de l'AFA

Les sources de « Clarín » ont indiqué que les relations entre Messi et le président de l'association, Claudio Tapia, se sont refroidies ces derniers temps.

Cependant, aucun lien direct n'a été prouvé entre la démarche juridique du joueur et les enquêtes financières. Aucune explication officielle n'a été donnée sur les raisons de cette décision de Messi.

À l'heure actuelle, ni Lionel Messi ni Claudio Tapia n'ont fait de déclaration publique sur la situation.

En résumé, le fait principal connu est que Messi tente de clarifier juridiquement les règles d'utilisation commerciale de son nom et de son image. La transmission officielle du document et la réaction de l'AFA restent en suspens.