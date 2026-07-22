OpenAI investira 750 milliards de dollars dans l'infrastructure d'intelligence artificielle

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OpenAI investira 750 milliards de dollars dans l'infrastructure d'intelligence artificielle

OpenAI, leader mondial de l'intelligence artificielle, a annoncé des plans stratégiques ambitieux pour étendre ses capacités technologiques. Selon The Wall Street Journal, l'entreprise prévoit d'investir un total de 750 milliards de dollars dans le développement de ses infrastructures d'ici 2030. Ce chiffre représente une augmentation de près de 25 % par rapport aux estimations faites au début de l'année. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Le premier projet majeur de ce vaste programme d'investissement sera réalisé dans l'État de Géorgie, aux États-Unis. Ce centre de données, baptisé "Project Camellia", occupera une superficie de 1400 acres au nord-ouest de Savannah. Le coût total du projet est estimé à 20 milliards de dollars et il devrait devenir l'une des installations technologiques les plus importantes de la région.

Consommation d'énergie et enjeux environnementaux

Une fois opérationnel, le nouveau complexe consommera au moins 3,2 gigawatts d'électricité via le fournisseur Georgia Power. À titre de comparaison, cette puissance suffit à alimenter des millions de foyers. OpenAI s'est engagé à couvrir intégralement tous les coûts liés à l'infrastructure et aux services électriques. De plus, l'entreprise a accepté de réduire sa consommation jusqu'à 1 gigawatt lors des pics de charge sur le réseau.

Cependant, de tels projets soulèvent également des préoccupations environnementales. Selon TechCrunch, Georgia Power prévoit de générer une grande partie de cette puissance supplémentaire par la combustion de gaz naturel, ce qui pourrait entraîner une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Le reste du projet devrait être couvert par des panneaux solaires et des systèmes de batteries à grande échelle.

Changements stratégiques et politique de recrutement

OpenAI recrute également des experts chevronnés pour remporter la course aux infrastructures. Récemment, Brett Mayo a été nommé à la tête du département de construction des centres de données de l'entreprise. Il a travaillé auparavant chez xAI, l'entreprise d'Elon Musk, où il a supervisé la construction du célèbre supercalculateur Colossus à Memphis en un temps record.

Selon les experts, l'augmentation drastique des dépenses d'OpenAI pourrait être liée au ralentissement du projet "Stargate", mené en collaboration avec Microsoft. Désormais, l'entreprise met davantage l'accent sur l'acquisition de ses propres capacités de calcul indépendantes. Ces mesures détermineront les capacités futures de ChatGPT et d'autres modèles d'IA avancés.

Cette nouvelle revêt également une importance capitale pour l'Ouzbékistan et la région de l'Asie centrale. Les investissements massifs des géants technologiques mondiaux dans les infrastructures influencent directement le coût des services d'intelligence artificielle et la rapidité avec laquelle ils se démocratisent dans le monde entier, y compris dans notre région.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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