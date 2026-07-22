Mise à jour HyperOS de juillet annoncée pour les smartphones Xiaomi, Redmi et Poco

Le géant technologique chinois Xiaomi a commencé à déployer les mises à jour de sécurité de juillet pour une série d'appareils de son écosystème. Cette mise à jour couvre non seulement les modèles phares de la marque, mais aussi les représentants des segments milieu de gamme et abordables des séries Redmi et Poco, renforçant ainsi la protection des données personnelles des utilisateurs. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, l'entreprise a fourni le correctif de sécurité du système d'exploitation Android daté du 1er juillet 2026 pour un total de 58 smartphones et tablettes. Ces mises à jour s'appliquent aussi bien aux appareils fonctionnant sous la nouvelle interface HyperOS 3 qu'à ceux restant pour l'instant sous la version HyperOS 2. Cela témoigne de l'élargissement de la couverture du support logiciel de Xiaomi.

Les flagships et modèles populaires sous les projecteurs

Le modèle Xiaomi 14 Ultra a bénéficié de la couverture la plus large lors du processus de mise à jour. Pour ce flagship, le logiciel est déjà prêt à être téléchargé dans des régions telles que le marché mondial, l'Europe, l'Inde, la Turquie et Taïwan. Ce modèle, également populaire parmi les utilisateurs, est doté des dernières versions du système de sécurité.

Une situation intéressante est observée sur le modèle Xiaomi 13T. Alors que les appareils sur le marché européen fonctionnent encore sous HyperOS 2, les utilisateurs de ce smartphone dans des régions comme l'Indonésie sont déjà passés à la version HyperOS 3. Cela confirme une fois de plus que les mises à jour sont effectuées progressivement en fonction des spécificités régionales.

Changements dans les séries Poco et Redmi

Parmi les appareils de la marque Poco, le Poco X7 est en tête. Le nouveau firmware est activement distribué en Chine, en Inde, en Indonésie et sur le marché mondial. Parallèlement, les modèles suivants du segment abordable figurent également dans la liste des mises à jour :

Redmi 13C 5G et Redmi 13R ;

Redmi 15C 4G ;

Divers modèles régionaux de la marque Poco.

Il convient de noter que les modèles relativement moins chers comme le Redmi 13C 5G et le Redmi 15C 4G sont pour l'instant mis à jour sur la base d'HyperOS 2. Cela est lié aux capacités techniques et au processus d'adaptation logicielle de ces appareils. Néanmoins, la fourniture en temps opportun des correctifs de sécurité est d'une importance capitale pour les utilisateurs.

Les experts avertissent que les mises à jour sont publiées par étapes. Si votre smartphone figure dans la liste ci-dessus mais que vous n'avez pas encore reçu de notification, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Le délai de réception de la mise à jour dépend de la région de vente de l'appareil et de la version du firmware. Il est conseillé aux utilisateurs de vérifier manuellement les mises à jour via le menu des paramètres.