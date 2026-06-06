Kaspersky prévoit la fabrication d'appareils hors de Russie

Kaspersky Lab mène des négociations avec des fabricants en Inde et en Arabie saoudite pour localiser des appareils basés sur son logiciel. Cela a été annoncé par le fondateur et directeur de l'entreprise, Eugene Kaspersky. Comme le rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon le cadre supérieur, le modèle de partenariat implique la production de matériel par des partenaires étrangers, tandis que Kaspersky Lab leur fournit des logiciels spécialisés. Initialement, l'entreprise ne prévoyait pas de s'engager dans le matériel, mais a été contrainte d'investir dans cette direction après le départ des fournisseurs occidentaux du marché russe.

L'Inde est considérée comme l'une des orientations clés. La localisation de la production dans ce pays aidera l'entreprise à renforcer sa position sur le marché asiatique, à réduire les coûts logistiques et à contourner les risques de sanctions. Cela accélérera également le processus d'obtention de certificats auprès des régulateurs locaux.

L'Arabie saoudite est également évaluée comme un marché prometteur en raison de la demande croissante de solutions technologiques sécurisées. Actuellement, l'entreprise développe activement des complexes logiciels et matériels basés sur le système d'exploitation KasperskyOS. Auparavant, Eugene Kaspersky avait également annoncé un projet de smartphone inviolable.