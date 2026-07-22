Google facilite la transition des utilisateurs d'iPhone vers l'écosystème Android

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Google facilite la transition des utilisateurs d'iPhone vers l'écosystème Android

La société Google a présenté un nouveau système de migration qui simplifie radicalement le processus de passage à l'écosystème Android pour les utilisateurs d'iPhone. Intégrée au système d'exploitation Android 15, cette solution permet d'éliminer de nombreux obstacles lors du transfert de données depuis des appareils Apple. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Le principal avantage de cette nouvelle technologie est que les utilisateurs n'ont plus besoin de télécharger des applications tierces pour transférer sans fil leurs données depuis un iPhone. Google a intégré ce processus d'onboarding directement dans le système, le rendant aussi intuitif et rapide que possible. Cette mesure devrait considérablement faciliter la transition entre les deux plus grands rivaux du marché des smartphones.

Volume de données et nouvelles possibilités

Grâce à cette nouvelle méthode de migration, non seulement les données standard, mais aussi les informations sensibles cruciales pour l'utilisateur sont transférées en toute sécurité. Selon Google, le système prend en charge les types de données suivants :

  • Photos et vidéos ;
  • Contacts, messages et entrées de calendrier ;
  • Google Account et mots de passe enregistrés ;
  • Données des réseaux Wi-Fi ;
  • Paramètres eSIM.
En particulier, le transfert automatique des mots de passe Wi-Fi et de l'eSIM réduit considérablement le temps de configuration d'un nouvel appareil. Auparavant, ces processus devaient être effectués manuellement ou nécessitaient des logiciels tiers complexes.

Actuellement, cette mise à jour a été déployée sur certains appareils de la série Google Pixel. De plus, les flagships Samsung Galaxy Z Flip8 et Z Fold8, officiellement présentés aujourd'hui, sont parmi les premiers à bénéficier de cette fonctionnalité.

Concurrence sur le marché et importance pour les utilisateurs

Sur le marché des smartphones, la concurrence entre les appareils iPhone et Android a toujours été forte. Souvent, les utilisateurs hésitent à changer de plateforme par peur de perdre leurs données accumulées au fil des années. Cette solution proposée par Google vise précisément à lever ces barrières psychologiques et techniques.

À l'avenir, Google devrait rendre cette fonction de migration accessible aux autres fabricants Android (Xiaomi, Honor, vivo, etc.). Cela accélérera encore davantage le flux d'utilisateurs entre les écosystèmes de smartphones à l'échelle mondiale.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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