4 buts pour l'AGMK, remontada d'Andijon : le bilan de la 13e journée

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4 buts pour l'AGMK, remontada d'Andijon : le bilan de la 13e journée

Lors de la 13e journée de la Super League d'Ouzbékistan, les fans ont assisté à des rencontres prolifiques et intenses. Alors que l'AGMK a largement battu le Kokand-1912 à l'extérieur, Andijon a comblé un retard de deux buts à Tachkent pour arracher un point au Lokomotiv.

Le duel entre Mash'al et Nasaf n'a pas désigné de vainqueur. Le match s'est soldé par un score de 1:1, permettant aux deux équipes de partager les points.

Le doublé de Sobirjonov offre une large victoire à l'AGMK

L'AGMK n'a pas réussi à trouver le chemin des filets en première période contre le Kokand-1912. Cependant, après la pause, le club d'Olmaliq a intensifié ses offensives.

À la 47e minute, Asadbek Sobirjonov a ouvert le score. Huit minutes plus tard, Nodirbek Abdurazzoqov, entré en jeu, a doublé la mise pour les visiteurs.

À la 59e minute, Sobirjonov a inscrit son deuxième but, signant un doublé. Le Kokand-1912 a réduit l'écart grâce à Ibrohim Yo‘ldoshev à la 66e minute, mais cela n'a pas suffi pour une remontada.

À la 74e minute, Siavash Haqnazari a marqué le dernier but du match, fixant le score final à 1:4.

Kokand-1912 — AGMK — 1:4

Buts: Sobirjonov, 47, 59 ; Abdurazzoqov, 55 ; Yo‘ldoshev, 66 ; Haqnazari, 74.

Nasaf a réagi avant la pause

Le score entre Mash'al et Nasaf a été ouvert à la 18e minute. Le défenseur des hôtes, Strahinja Bošnjak, a trompé le gardien adverse pour donner l'avantage à son équipe.

Cependant, Mash'al n'a pas pu conserver son avance jusqu'à la fin de la première période. À la 39e minute, Sardor Bahromov a égalisé.

En seconde période, malgré des occasions pour les deux équipes de changer le résultat, aucun autre but n'a été marqué.

Mash'al — Nasaf — 1:1

Buts: Bošnjak, 18 ; Bahromov, 39.

Le Lokomotiv n'a pas su conserver son avance de deux buts

Le match le plus dramatique de la journée a eu lieu à Tachkent. Le Lokomotiv a pris l'avantage à la fin de la première mi-temps grâce à un but d'Abdulloh Yo‘ldoshev.

À la 53e minute, Sardor Mirzayev a porté le score à 2:0. À ce moment-là, les hôtes semblaient proches de la victoire, mais Andijon a réussi à renverser la situation.

À la 68e minute, Aleksandre Androkinashvili a réduit l'écart. Quatre minutes plus tard, Dragan Ćeran a égalisé — 2:2.

À la 79e minute, Nikolay Ivanov a redonné l'avantage au Lokomotiv. Cependant, à la 89e minute, Hamidullo Karimov a sauvé Andijon de la défaite.

Lokomotiv — Andijon — 3:3

Buts: Yo‘ldoshev, 43 ; Mirzayev, 53 ; Androkinashvili, 68 ; Ćeran, 72 ; Ivanov, 79 ; Karimov, 89.

L'AGMK grimpe à la quatrième place

Suite à ces résultats, l'AGMK porte son total à 22 points et se hisse à la quatrième place du classement.

Le Lokomotiv est septième avec 19 points, Nasaf huitième avec 18 points. Andijon occupe la neuvième place avec 17 points.

Mash'al reste à la dernière place du classement avec quatre points après 13 journées. Bien que l'équipe ait pris un point contre Nasaf, elle a besoin de victoires lors des prochains matchs pour sortir de la zone rouge.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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