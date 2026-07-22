Anderson surpasse tout le monde : Les joueurs ayant le plus pris de valeur

Transfermarkt a mis à jour les valeurs marchandes estimées des joueurs après la Coupe du Monde 2026. Suite à leurs performances réussies lors du Mondial, la valeur marchande de plusieurs stars a grimpé en flèche.

Le milieu de terrain de l'équipe nationale d'Angleterre et de « Manchester City », Elliot Anderson, occupe la première place du classement. Sa valeur a bondi de 35 millions d'euros pour atteindre 110 millions d'euros.

La valeur d'Anderson a augmenté de 35 millions d'euros

Selon les estimations de Transfermarkt, la plus forte progression après la CDM 2026 a été enregistrée par Elliot Anderson.

La valeur marchande du milieu anglais a augmenté de 35 millions d'euros par rapport à son précédent record. Il est désormais évalué à 110 millions d'euros.

En termes de progression, Anderson a surpassé des stars mondiales telles que Jude Bellingham, Erling Haaland, Lamine Yamal et Kylian Mbappé .

Bellingham évalué à 160 millions d'euros

Les places suivantes du classement sont occupées par Jude Bellingham et Ayyoub Bouaddi. La valeur des deux joueurs a augmenté de 30 millions d'euros.

La nouvelle valeur de Bellingham atteint 160 millions d'euros. Le joueur de l'équipe nationale du Maroc, Ayyoub Bouaddi, est quant à lui évalué à 80 millions d'euros.

La position élevée de Bouaddi dans le classement montre que la demande sur le marché pour les jeunes talents ayant brillé durant le Mondial est en forte hausse.

Haaland et Yamal atteignent 220 millions d'euros

Parmi les joueurs les plus chers du monde après la CDM 2026, on retrouve Erling Haaland et Lamine Yamal.

La valeur marchande des deux joueurs a été augmentée de 20 millions d'euros, atteignant 220 millions d'euros.

La valeur de l'attaquant de l'équipe de France, Kylian Mbappé, a également augmenté de 20 millions d'euros. Il est désormais évalué à 200 millions d'euros.

Les joueurs ayant le plus pris de valeur

La liste publiée par Transfermarkt est la suivante :

Elliot Anderson — 110 M€, hausse de 35 M€ ; Jude Bellingham — 160 M€, hausse de 30 M€ ; Ayyoub Bouaddi — 80 M€, hausse de 30 M€ ; Erling Haaland — 220 M€, hausse de 20 M€ ; Lamine Yamal — 220 M€, hausse de 20 M€ ; Kylian Mbappé — 200 M€, hausse de 20 M€ ; Michael Olise — 170 M€, hausse de 20 M€ ; Julián Álvarez — 120 M€, hausse de 20 M€ ; Morgan Rogers — 110 M€, hausse de 20 M€ ; Pau Cubarsí — 100 M€, hausse de 20 M€ ; Bradley Barcola — 90 M€, hausse de 20 M€ ; Gonçalo Ramos — 50 M€, hausse de 20 M€.

Le titre de l'Espagne a influencé la valeur des joueurs

L'équipe nationale d'Espagne est devenue championne du monde en battant l'Argentine 1-0 en finale de la CDM 2026.

Le succès au Mondial a également impacté la valeur marchande des joueurs espagnols. Lamine Yamal et Pau Cubarsí figurent dans le classement, Yamal devenant l'un des joueurs les plus chers avec 220 millions d'euros.

De plus, Julián Álvarez (Argentine), finaliste, ainsi que Mbappé, Olise et Barcola (France), qui ont enregistré de bons résultats, ont été inclus dans la liste.

La valeur marchande n'est pas le prix de transfert

Les chiffres indiqués par Transfermarkt représentent la valeur marchande estimée des joueurs. Cette somme ne correspond pas nécessairement au prix de transfert réel fixé lors des négociations entre clubs.

L'âge du joueur, la durée du contrat, son statut dans l'équipe, ses statistiques et la volonté du club de vendre influencent le prix final.

Cependant, la mise à jour après la CDM 2026 a montré à quel point un seul tournoi réussi peut rapidement changer le statut international et la valeur marchande d'un joueur.