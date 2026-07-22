La révolution Grok dans les voitures Tesla : l'IA peut désormais contrôler le véhicule

Tesla, leader du marché des véhicules électriques, a présenté sa mise à jour logicielle pour l'été 2026. Le point central de cette mise à jour est l'intégration profonde de l'IA Grok, développée par xAI, au sein du système. Désormais, Grok n'est plus seulement un bot répondant aux questions, mais un assistant vocal complet capable de contrôler directement de nombreuses fonctions du véhicule. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, Grok est apparu pour la première fois dans l'interface Tesla à l'été 2025, mais à l'époque, il ne jouait qu'un rôle d'interlocuteur et n'avait pas accès aux systèmes de la voiture. La nouvelle mise à jour fait passer la communication entre le conducteur et la machine à un tout autre niveau. Désormais, les utilisateurs peuvent passer des appels via Grok, rechercher et lancer de la musique, régler la température du système de climatisation et même ouvrir la boîte à gants.

Navigation intelligente et habitudes quotidiennes

Les ingénieurs de Tesla ont également considérablement amélioré le système de navigation. Le nouveau système est capable d'analyser les habitudes quotidiennes du propriétaire du véhicule. Par exemple, il comprend que le conducteur se rend à l'école, à la salle de sport ou au travail à une heure précise chaque jour et suggère l'itinéraire à l'avance. De plus, le système permet désormais de sélectionner automatiquement l'itinéraire habituel de l'utilisateur plutôt que le chemin le plus rapide.

Les fonctions de divertissement n'ont pas été oubliées. En particulier, un système d'évaluation des performances a été introduit dans le célèbre mode karaoké. Une fois la chanson terminée, le système évalue les compétences du conducteur avec des points, et les meilleurs résultats sont enregistrés dans le profil de l'utilisateur. Cela devrait constituer une activité ludique supplémentaire pour le conducteur et les passagers lors des longs trajets.

Application mobile et contrôle à distance

Une partie de la mise à jour concerne également l'application mobile Tesla. Désormais, les utilisateurs peuvent effectuer les actions suivantes via leur smartphone :

Consulter et partager les statistiques d'utilisation du système Autopilot ;

Configurer à l'avance le niveau de charge de la batterie souhaité à l'arrivée à destination ;

Télécharger de nouveaux fonds d'écran pour l'écran de la voiture sans utiliser de supports USB.

Cette mise à jour est également importante pour les passionnés de Tesla en Ouzbékistan. Compte tenu de l'augmentation du nombre de ces véhicules électriques dans notre pays, l'apparition d'assistants IA avancés comme Grok améliore la sécurité et le confort de conduite. En particulier, le réglage du système de climatisation par commande vocale aide le conducteur à ne pas quitter la route des yeux.

En conclusion, l'entreprise dirigée par Elon Musk continue de transformer ses voitures non pas en simples moyens de transport, mais en smartphones sur roues. L'accès du système Grok aux fonctions internes du véhicule est une preuve supplémentaire de la profondeur avec laquelle l'IA s'intègre dans notre vie quotidienne.