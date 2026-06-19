Narwal présente sa nouvelle génération d'aspirateurs balais : séries S20 et S30

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Narwal présente sa nouvelle génération d'aspirateurs balais : séries S20 et S30

L'entreprise Narwal, bien établie sur le marché de l'électroménager, a dévoilé sa nouvelle génération d'aspirateurs balais conçus pour le nettoyage humide et sec. Cette gamme, comprenant les modèles Narwal S20, S30 et S20 Pro, se distingue non seulement par sa puissance élevée, mais aussi par un système de détection du niveau de saleté basé sur l'AI. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

La caractéristique principale des nouveaux appareils est leur orientation vers l'automatisation complète du processus de nettoyage. Selon ixbt.com, le modèle phare S20 Pro dispose d'une puissance d'aspiration massive allant jusqu'à 20 000 Pa. Cette performance permet d'éliminer facilement même les débris les plus lourds et la poussière incrustée dans les tapis.

AI et nettoyage intelligent

Le modèle Narwal S20 Pro est équipé du système AI DirtSense, qui analyse le niveau de saleté de la surface en temps réel. Sur la base de cette technologie, l'appareil ajuste autonomement la puissance d'aspiration et la consommation d'eau. De plus, le modèle dispose d'une fonction de dosage automatique du détergent, simplifiant considérablement le travail de l'utilisateur.

Le modèle S30 attire l'attention par sa conception unique. Son corps peut s'incliner jusqu'à 180 degrés, ce qui permet de nettoyer sans effort sous les lits, les canapés et autres meubles bas. En termes de puissance et de technologie, il n'est pas en reste par rapport au modèle phare.

Mécanisme d'auto-propulsion hydraulique et autonomie

Tous les nouveaux modèles sont dotés d'une batterie d'une capacité de 4000 mAh, permettant jusqu'à 60 minutes de fonctionnement continu après une seule charge. Ce temps est jugé suffisant pour le nettoyage complet d'un appartement de taille moyenne. De plus, le mécanisme d'auto-propulsion des appareils ne demande aucun effort physique excessif à l'utilisateur – l'aspirateur avance tout seul.

Une fois le nettoyage terminé, les appareils sont placés sur une station de base spéciale. La station lave automatiquement les brosses rotatives et les sèche à l'aide d'air chaud. Ce processus empêche l'apparition de mauvaises odeurs et de moisissures. Bien que le modèle de base S20 dispose d'une puissance légèrement inférieure, soit 18 000 Pa, il conserve toutes les fonctions essentielles d'auto-nettoyage.

Alors que la demande pour ce type d'électroménager intelligent augmente sur le marché ouzbek, les nouveaux produits de la marque Narwal devraient concurrencer sérieusement des rivaux tels que Xiaomi et Dreame. Pour l'instant, les détails concernant la date de sortie mondiale et les prix n'ont pas été divulgués.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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