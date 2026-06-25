SpaceX prépare un nouveau dispositif Mechazilla pour Starship en Floride

La société SpaceX, dirigée par Elon Musk, poursuit activement la construction d'une nouvelle infrastructure en Floride pour son immense système de fusée Starship. Les dernières images diffusées sur les réseaux sociaux montrent le transport de la première partie du gigantesque bras mécanique connu sous le nom de « Mechazilla ». Cette solution technologique devrait porter le processus de réutilisation des fusées à un tout nouveau niveau. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Les images publiées par @MaxQ, représentant la publication NASASpaceflight, montrent la « griffe » mécanique sortant du Hangar X sur le site du Kennedy Space Center. Transporté via une plateforme multi-essieux lourde, ce composant est une partie intégrante du système Starship et sera installé sur la tour de service. Sa fonction principale est de capturer les boosters Super Heavy en plein vol lors de leur retour sur Terre.

Système d'atterrissage révolutionnaire et ses avantages

Le système Mechazilla est l'une des idées les plus audacieuses des ingénieurs de SpaceX. L'abandon des trains d'atterrissage traditionnels permet de réduire le poids total de la fusée et d'augmenter la capacité de charge utile. Plus important encore, comme la fusée atterrit directement sur la tour du pas de tir, le temps de préparation pour le vol suivant est considérablement réduit.

Selon ixbt.com, les travaux de construction battent leur plein actuellement sur le site SLC-37 en Floride. Les spécialistes assemblent progressivement la tour de lancement et se préparent à l'intégrer avec ce mécanisme complexe. Une telle infrastructure est non seulement un exploit technologique, mais aussi un élément clé de la stratégie de SpaceX pour augmenter la fréquence des vols spatiaux.

Investissements et modernisation à hauteur de milliards de dollars

SpaceX prévoit d'investir environ 1,8 milliard de dollars pour développer le programme Starship en Floride. Ces fonds seront alloués non seulement à la construction de nouveaux pas de tir, mais aussi à l'amélioration des technologies existantes. L'entreprise opère simultanément dans plusieurs États, élargissant ainsi ses capacités d'accès à l'espace.

Parallèlement, les travaux de modernisation ne s'arrêtent pas non plus au cosmodrome Starbase au Texas. Là-bas, les spécialistes utilisent une puissante grue Liebherr LR11000 pour démonter les anciennes parties de la première tour de lancement. Cela prouve que SpaceX tire des conclusions de ses premiers essais réussis et met régulièrement à jour la conception de ses équipements.

La livraison du nouveau dispositif Mechazilla en Floride signifie que le projet Starship passe à une échelle mondiale. Si les tests au Texas s'achèvent avec succès, le nouveau site en Floride pourrait devenir le centre principal pour des vols mensuels, voire hebdomadaires. Cela rapproche davantage l'humanité des voyages vers Mars et la Lune.