Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra : une révolution attendue pour les écrans des smartphones pliables

Le géant technologique sud-coréen Samsung est prêt à franchir une nouvelle étape majeure pour renforcer son leadership sur le marché des smartphones pliables. Selon les dernières informations circulant sur le réseau, l'entreprise va porter la résolution d'image à un niveau supérieur avec le modèle Galaxy Z Fold 8 Ultra, dont le lancement est attendu prochainement. Cela permettra d'améliorer considérablement l'expérience visuelle des utilisateurs. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

D'après les informations fournies par le célèbre insider Ice Universe, le smartphone Galaxy Z Fold 8 Ultra sera équipé d'un écran avec une « résolution nettement plus élevée » que le modèle actuel Galaxy Z Fold 7. Pour l'instant, aucune information précise n'a été divulguée quant à savoir si ce changement concerne uniquement l'écran externe, le panneau pliable interne ou les deux. Cependant, les experts prévoient une augmentation de la densité de pixels (ppi) sur les deux panneaux.

De nouveaux standards pour la résolution d'image

À titre de comparaison, l'écran externe du Galaxy Z Fold 7 actuel possède une densité de 422 ppi, tandis que son écran pliable interne affiche 368 ppi. Ces chiffres offrent déjà une qualité d'image élevée. Néanmoins, les ingénieurs de Samsung semblent viser, avec la version Ultra, la création du smartphone offrant l'image la plus nette parmi les appareils pliables. Comme le rapporte la publication ixbt.com, une telle mise à jour technologique est particulièrement importante pour les créateurs de contenu et les amateurs de jeux mobiles.

Il est également indiqué que non seulement la version Ultra, mais aussi le modèle standard Galaxy Z Fold 8, seront équipés d'écrans avec la densité de pixels la plus élevée de leur catégorie. Cela fait partie de la stratégie de Samsung pour surpasser ses concurrents, notamment les marques chinoises, sur le segment des appareils pliables.

Date de présentation et modèles attendus

La présentation officielle des appareils de nouvelle génération ne se fera pas attendre. Selon les informations, Samsung dévoilera sa nouvelle gamme pliable lors d'un événement spécial qui se tiendra le 22 juillet de cette année à Londres. Les modèles suivants sont attendus lors de cet événement :

Galaxy Z Fold 8 — le flagship professionnel standard ;

— le flagship professionnel standard ; Galaxy Z Fold 8 Ultra — le modèle premium aux capacités techniques maximales ;

— le modèle premium aux capacités techniques maximales ; Galaxy Z Flip 8 — le modèle pliable compact et moderne.

À titre informatif, il convient de noter qu'Ice Universe, qui a diffusé ces informations, est connu pour ses prédictions précises. Il avait été l'un des premiers à rapporter des informations sur l'encoche de l'iPhone X, le design de l'iPhone 14 et les capteurs de 200 MP de Samsung. Ses sources au sein du département de recherche et développement de Samsung témoignent de la grande fiabilité de ces informations.

En conclusion, le Galaxy Z Fold 8 Ultra pourrait établir de nouveaux standards sur le marché des smartphones, non seulement par sa capacité de pliage, mais aussi par la qualité de son écran. Si les changements attendus en matière de résolution d'image se concrétisent, ce sera une nouvelle victoire pour Samsung dans l'évolution des appareils pliables.