Une nouvelle tempête magnétique frappe la Terre : activité de niveau G1 enregistrée

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Une nouvelle tempête magnétique frappe la Terre : activité de niveau G1 enregistrée

La planète Terre est entrée dans une nouvelle phase de fluctuations géomagnétiques. Selon les experts, la tempête magnétique qui a débuté durant la nuit a atteint son apogée tôt ce matin, enregistrant un indice de niveau G1. Bien que ce phénomène n'ait pas d'impact significatif sur la santé humaine ou les systèmes technologiques, il peut causer certains désagréments aux personnes météorosensibles. C'est ce qu'indique le rapport de Ixbt.com.

D'après les informations d'ixbt.com, la cause principale de cette agitation géomagnétique est l'augmentation de la vitesse du vent solaire résultant de l'influence d'un trou coronal sur le Soleil. Cette structure coronale est clairement visible sur les images obtenues via des caméras d'observation et des dispositifs spécialisés. Il convient de noter que l'apparition de trous de formes non standard sur le Soleil est devenue un phénomène fréquent ces derniers temps.

Les prévisions indiquent que la tempête a déjà atteint son pic et qu'aucune intensification supplémentaire n'est attendue dans les prochaines heures. Selon les calculs des scientifiques, la situation se stabilisera rapidement et le champ géomagnétique reviendra à son état normal. Le niveau G1 est l'indicateur le plus faible sur l'échelle de cinq points et n'entraîne généralement pas de dysfonctionnements graves dans les systèmes énergétiques ou les moyens de communication.

Activité solaire et bilan du mois de juin

On peut dire que le mois de juin de cette année se déroule de manière relativement calme d'un point de vue géomagnétique. Depuis le début du mois, des tempêtes magnétiques ont été enregistrées sur Terre pendant un total de quatre jours. Il a été constaté que cet indicateur est nettement inférieur aux cycles élevés de l'activité solaire des périodes passées, notamment au début du XXIe siècle.

Les experts considèrent ce processus comme faisant partie d'un cycle naturel. Bien que les fluctuations actuelles ne soient pas fortes, les médecins recommandent aux patients souffrant de maladies chroniques, en particulier aux personnes ayant des problèmes de tension artérielle et de système cardiovasculaire, de prendre des précautions. Il est conseillé de boire plus d'eau et d'éviter les efforts physiques intenses durant ces journées.

À l'ère des technologies modernes, de tels phénomènes naturels peuvent également avoir un léger impact sur le fonctionnement des satellites et des systèmes GPS. Cependant, les tempêtes de niveau G1 se limitent généralement à l'apparition brève d'aurores polaires aux hautes latitudes. Dans des régions comme l'Ouzbékistan, ce processus est presque imperceptible.

En conclusion, on peut affirmer que le prochain pic d'activité solaire s'est développé selon le modèle attendu. Aucune nouvelle tempête majeure n'est prévue dans les prochains jours, ce qui apporte une tranquillité d'esprit à la population et aux services techniques.

Tempête MagnétiqueActivité SolaireEspaceSantéÉcologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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